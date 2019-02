Visma skal ha blitt utsatt for et potensielt katastrofalt angrep av hackere som jobber for kinesisk etterretning, dette bekrefter ledelsen i Visma selv onsdag.

Formålet skal ha vært å stjele informasjon hos Vismas kunder.

Vismas operasjon- og sikkerhetsansvarlig, Espen Johansen, opplyser at angrepet ble oppdaget kort tid etter at hackere åpnet systemene deres. Men han er sikker på at hackerne ikke har fått tilgang til noen av kundenes nettverk.

– Kunne ha vært katastrofalt

– Men hvis jeg tar på meg «paranoiahatten», kunne dette ha vært katastrofalt. En stor etterretningsorganisasjon et sted i verden som vil samle så mye informasjon som mulig, vil selvsagt gå etter et samlingspunkt. Det sier seg selv, uttalte Johansen til Reuters, som først omtalte Kina-angrepet.

Vismas ledelse sitter nå i krisemøte på grunn av hackerangrepet.

På slutten av fjoråret hyret Visma inn et sikkerhetsselskap, for å etterforske et datainnbrudd de var blitt utsatt for.

Angrepet skal ha vært en del av et stort dataangrep fra Kinas sikkerhetsdepartement, med mål om å stjele forretningshemmeligheter.

Ifølge en rapport fra sikkerhetsselskapet Recorded Future fikk hackerne tilgang til Vismas nettverk ved å bruke stjålne påloggingsinformasjon.

Rapporten er et sammendrag av en undersøkelse av en vedvarende cyberespionage-kampanje utført av den kinesiske statsstøttede trusselaktøren APT10, rettet mot minst tre selskaper i USA og Europa avdekket av Recorded Future og Rapid7

De skal ha gjort som en del av hackergruppa kjent som APT 10, som vestlige myndigheter mener står bak det såkalte Cloudhopper-angrepet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet bistår

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kjenner godt til angrepet mot Visma og har bistått selskapet.

– Vi har bistått i håndteringen. Vi vil berømme selskapet for å ha håndtert hendelsen godt teknisk og for å ha vist åpenhet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM.

Hun sier det er viktig at selskaper er åpne om hendelser som dette.

NSM er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Visma har 8.500 ansatte på verdensbasis med hovedkvarter i Oslo.

400.000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester.

Omsetningen var på 8,5 milliarder kroner i 2017.

Saken oppdateres!