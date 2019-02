Moan ble 22. januar pågrepet i Malaysia etter flere år på flukt fra norsk politi. Tirsdag landet han på Gardermoen og ble fraktet rett til sentralarresten på Grønland i Oslo.

Onsdag møtte Moan i Oslo tingrett for å fremstilles for varetekt. Nordmannen møtte i en blå hettegenser med hvit t-skjorte over, samt knelang shorts. Han er skjeggete og har kort hår.

Påtalemyndigheten fikk medhold i at politiet kan varetektsfengsle Moan i fire uker.

Moan motsatte seg fengslingen, og begjærte seg løslatt av prosesuell grunn. Han anket kjennelsen om varetektsfengsling på stedet.

– Årsaken er at han er utsatt for en justisfeil, ved at han ikke har fått prøvd sin utleveringssak i Malaysia før norsk politi hentet ham hit, sier forsvarer Per Zimmer til TV 2.

I retten ga den siktede nordmannen også uttrykk for at han synes pågripelsen av ham i Malaysia var en dramatisk opplevelse.

– Det var et titalls politimenn, også bevæpnet, som pågrep ham. Senere har han sittet to uker i malaysisk fengsel uten noen form for kontakt med omverden eller advokat og annen bistand, sier Zimmer.

Over 100 fornærmede

Oslopolitiet siktet i desember 2017 mannen for grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri av minst 10 millioner kroner.

FORSVARER: Mannens forsvarer, Per Zimmer. Foto: Magnus Braaten/TV 2

«I denne forbindelse har han også begått flere identitetstyverier og dokumentforfalskninger. Politiet har registrert over 100 fornærmede som er utsatt for de kriminelle handlingene», opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

I januar ble det tatt ut enda en siktelse som omfatter ytterligere 40 bedragerier og identitetstyverier.

Vil ikke kommentere siktelser

Siktelsene gjelder handlinger begått i tidsrommet fra mai 2012 til september 2018. Sakene etterforskes ved enhet øst i Oslo politidistrikt.

– Pågripelsen er et resultat av omfattende politisamarbeid mellom Oslo politidistrikt, Interpol Kuala Lumpur, Interpol-seksjonen på Kripos og Kripos FAST Norge (Fugitive Active Search Team), opplyser politiet.

Mannens forsvarer sier at hans klient per nå ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til siktelsene.

– Til det er de for omfattende og krever mer gjennomgang før vi kan komme tilbake til det, sier Zimmer.

– Erkjenner han å ha begått bedragerier?

– Han ønsker ikke å kommentere det i dag, sier Zimmer.

Åsted Norge i 2017

I 2017 gikk politiet ut i Åsted Norge og advarte mot 49-åringen som i årevis skal ha svindlet nordmenn fra sitt skjulested i Malaysia.

Åsted Norge har vært i Kuala Lumpur og lett etter Moan på ulike adresser han tidligere har hatt tilknytning til, uten hell.

Den ettersøkte har dermed vært på frifot frem til nå.