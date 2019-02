– Bryter loven om de ikke gjør dette

I fjor sommer kom det en ny prisopplysningsregel for drosjer i Norge, som sier at sjåføren plikter å gi kunden et pristilbud før turen starter.

– Når du setter deg inn i taxien og sier hvor du skal, skal du få et pristilbud, forklarer Jo Gjedrem, avdelingsdirektør for reise og transport i Forbrukertilsynet.

Kunden skal ikke trenge å be om pristilbudet, det skal sjåføren gi uoppfordret.

– Hvis du gir et mål som er spesifikt nok, så skal du få det, understreker han.

Å si du at du skal «til Oslo sentrum», blir med andre ord for vagt. Men har du en konkret adresse, skal du altså få det uoppfordret.

– Og når du kommer frem dit du skal, skal du kunne velge mellom det pristilbudet du har fått eller det som står på taksameteret, sier Gjedrem.

Forbrukertilsynet opplever ikke at forbrukerne er klar over regelen.

– Men vi vil gjerne gjøre forbrukerne klar over det, for det er viktig at forbrukerne reagerer hvis de ikke får disse tilbudene, sier han.

Øyvind Carlsen har aldri fått pristilbud før taxituren starter. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Kjenner ikke regelen

Når TV 2 spør folk i Oslo om de kjenner regelen, er svaret et unisont «nei».

Øyvind Carlsen (63) anslår at han sist tok drosje for halvannen uke siden. Da fikk han ikke noe pristilbud før turen startet, og det har han aldri fått ellers heller, forteller han.

– Hvor ofte tar du taxi?

– Et par ganger i måneden, sier han.

– Hva tenker du om at du aldri har fått et slikt pristilbud?

– Det er dårlig. Det burde være et oppslag i bilen som sier at du i alle fall kan spørre om det. Det er litt svakt av taxiselskapene, sier han.

Se video øverst i saken.

Dette sier loven: «Dersom forbrukeren oppgir et tilstrekkelig avgrenset bestemmelsessted for en ønsket drosjetjeneste, skal tilbyderen uoppfordret gi forbrukeren et pristilbud før de inngår en avtale om transport. Pristilbudet skal angi totalprisen for drosjetjenesten. Tilbyderen skal opplyse forbrukeren om at forbrukeren skal betale den laveste totalprisen av pristilbudet, en fastpris som eventuelt tilbys på strekningen og paralleltaksten med eventuelle tillegg, jf. forskrift 30. september 2010 nr. 1307 om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn § 3 andre ledd, jf. § 2 andre punktum.» Kilde: Lovdata.no

Kjører på taksameter

En taxisjåfør TV 2 snakker med, forteller at han pleier å gi kunden et pristilbud før turen begynner, dersom vedkommende ber om det selv.

– Ifølge reglene må taxisjåføren gi et pristilbud uoppfordret til kundene?

– Vi pleier å kjøre på taksameter. Ofte vet kunden prisen fra før, og hvis de ikke vet det, så sier vi det, sier han.

En annen taxisjåfør sier at han ikke pleier å gi noe pristilbud til kundene når de setter seg inn i taxien.

– Nei. Vi har fastpris til Gardermoen, men ellers er det taksameter som gjelder, sier han.