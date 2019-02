Siri (57) skulle bare lufte hundene – så ble Kim (9) angrepet og drept av ørn

– Da vi dro hjemover var jeg helt i sjokk. Det hele var så makabert og uvirkelig for meg.

Hun forteller at Micki, den minste av de to Pomaraniane, sørger over å ha mistet sin gode venn.

– Han er veldig spak og sover mye. Han pleier ikke å være sånn. De to sammen var partners in crime, og når jeg nå slipper han ut står han å kikker og venter på at Kim også skal komme. Det er sårt og vondt, sier Sjøholt.

Vanlig bytte

NORMALT: Ornitolog Alv Ottar Folkestad sier små hunder er vanlig byttedyr for en ørn. Foto: Ingar Støylen Bringsvor

Ornitolog Alv Ottar Folkestad sier at små hunder er et naturlig bytte for en ørn.

– Den spiser vanligvis dyr som rype, hare, lemmen, mus og rotte. Men kan også ta større dyr, sier Folkestad til TV 2.

Folketsad understreker at dette ikke har med matmangel å gjøre.

– Mange tror at det har med matmangel å gjøre, men dette er en feilforståelse. Og det er en gammel forskningmodell at det er unaturlig at rovdyr er interessert i våre husdyr. En Pomeranian ser delikat ut for en ørn og små hunder ligger midt inni byttedyrspekteret.

– Jeg vil advare mot å la hunden gå løs nå i vinterhalvåret, da det kan komme en trussel fra oven. Det er litt mindre sjanse for dette i lavlandet og rundt Oslo, men det er likevel ikke trygt, sier ornitologen.