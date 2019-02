Akintola imponerte i forrige treningskamp for Midtjylland og scoret begge mål da det ble 2-2 mot det kinesiske mesterlaget Shanghai SIPG. Likevel sendes han på et nytt leieopphold.

23-åringen hadde en sterk sesong for Haugesund i fjor og bidro med ni mål og seks assist da laget tok fjerdeplass i Eliteserien. Nå blir det igjen spill under Eirik Horneland for Akintola, som har hatt kontrakt med Midtjylland siden 2015, men så langt er han blitt leid ut hver sesong.

Akintola skal ha forlenget sin kontrakt med Midtjylland så den gjelder ut 2020.

Ifølge Tipsbladet gjelder leieavtalen med Rosenborg for hele 2019-sesongen, men Midtjylland vil ha en mulighet til å hente ham hjem i sommer, altså før neste sesong i dansk superliga.

