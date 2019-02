– Først fikk vi telefon om at det var blitt stjålet en PC fra en leilighet i et kollektiv i Kristiansand sentrum. Kort tid senere fikk vi ny telefon om at tyven hadde gjemt seg inne på kottet, forteller Lars Hyberg, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

La på sprang

Etter at tyven ble funnet i kottet hadde han lagt på sprang, Fornærmede, som er i tyveårene, hadde løpt etter og fikk til slutt tak i PC-en.

– Han fikk igjen PC-en sin, men den eldre mannen som hadde kommet seg inn hos fornærmede, forsvant, forteller Hyberg.

Politiet gjennomfører nå søk etter mistenkte.

– Han kom seg unna før vi kom på stedet. Vi har beskrivelse av den mistenkte. Vi gjennomfører nå søk i Kristiansand sentrum i håp om å finne mistenkte, opplyser operasjonslederen.