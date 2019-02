– Det er som å bli blind uten forvarsel, og da er det for sent

– Det er som å bli blind uten å vite det, før det er for sent, sier stikningsingeniør Andreas Wara Eliseussen (27) i AS Oscar Sundquist til TV 2.

Entreprenørbedriften i Kirkenes er flere ganger blitt rammet av uventede GPS-utfall som skaper uro i Øst-Finnmark.

Det er ikke bare under NATO-øvelser at utfallene påvirker posisjoneringssystemene som anleggsarbeiderne bruker under gravingen.

– Ikke varslet

Etter en rekke episoder med GPS-forstyrrelser, er kontrollene intensivert. Nå må systemene sjekkes flere ganger om dagen, forteller daglig leder Svein Werner Sundquist.

– Vi har vært nødt til å revidere våre kontrollrutiner. Utfallene som vi har hatt den siste perioden, er ikke varslet. I praksis vil det si at vi ikke kan forberede oss, sier Sundquist til TV 2.

Siden bedriften ikke kan stole helt på GPS-systemene, må alt dobbeltsjekkes, noe som medfører økt tidsbruk og økte kostnader.

– Vi må bruke mye mer energi på å bygge rett. Vi ønsker ikke å gå tilbake til «gamlemetoden», der vi setter opp stikker. Vi er nødt til å lage mange forholdsregler for å takle all usikkerheten som kommer med utfallene vi har opplevd den siste tiden, sier Sundquist.

– Samfunnsforstyrrende

I januar skjedde det igjen. Da bekreftet Etterretningstjenesten utfall av GPS-signaler i grenseområdet Norge-Russland, uten å gi detaljer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) satte hendelsene i sammenheng med Russlands militære opptrapping i nord.

Daglig leder Svein Werner Sundquist sier at GPS-utfallene er ressurskrevende. Foto: Kjell Persen/TV 2

– Gjennom høsten har vi sett gjentatte tilfeller av jamming av GPS-signaler. Jamming som rammet norsk sivil virksomhet på Finnmarkskysten, sa forsvarsministeren i sin årlige tale til Oslo Militære Samfund.

– Dette er samfunnsforstyrrende hendelser som vi må ta tak i, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til TV 2.

Hun sier at det som regel er Avinor som først har meldt fra til politiet når det har vært GPS-utfall.

På militær side varsler Etterretningstjenesten en rekke aktører innen krisehåndtering, kritisk infrastruktur, sikkerhet og beredskap.

Daglig utfall under NATO-øvelse

Dokumenter som TV 2 har fått innsyn i, viser det i januar var en flygeleder ved Kirkenes lufthavn som varslet Finnmark politidistrikt om GPS-jammingen, samtidig som Etterretningstjenesten varslet «relevante norske myndigheter».