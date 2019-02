Tiltalt (25) skulle forklare seg – forsvant i lunsjen

Mandag begynte rettssaken mot seks menn som politiet mener har drevet omfattende narkotikasalg ved bruk av såkalte «flåtemeldinger» – tilbud om narkotika som går ut til flere hundre potensielle kjøpere.

De tiltalte har erkjent deler av narkotikalovbruddene, men langt ifra alle.

Mafiaparagrafen

Det virkelige stridstemaet i retten er likevel ikke hvorvidt det er solgt, kjøpt, brukt eller oppbevart narkotika. Påtalemyndigheten har nemlig tiltalt de seks mennene for organisert kriminalitet, den såkalte mafiaparagrafen.

Aktor Andreas Meeg-Bentzen gjorde i sitt innledningsforedrag rede for det de mener er den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia.

– Gjengen er betydelig involvert i svært voldelige konflikter med andre kriminelle, men også interne oppgjør i det kriminelle miljøet Young Bloods, sa politiadvokaten i retten.

Dette er de sentrale bevisene i saken:

På dette punktet nekter samtlige av mennene straffskyld.

– Først og fremst vil jeg si at de folka du ser her, vi er ikke organiserte. Vi møtes og henger sammen som alle andre folk. Ja, vi røyker iblant, men at politiet mener vi er en slags organisert kriminell gjeng, det skjønner jeg ingenting av, sa den yngste av de tiltalte, en 19 år gammel mann, i sin korte forklaring.

19-åringen ble, etter det TV 2 kjenner til, pågrepet i en ny narkotikasak for snaut to uker siden. Også denne saken knytter politiet til Young Bloods.

Pågrepet på Frogner

Da den fire uker lange rettssaken startet mandag, manglet en av mennene på tiltalebenken.

– Jeg har ingen informasjon om hvor han kan være, uttalte hans forsvarer Marijana Lozic i retten.

Påtalemyndigheten begjærte straks pågripelse av mannen, som de mener har disponert en leilighet mennene er tiltalt for å ha drevet sitt kriminelle nettverk fra.

I løpet av ettermiddagen ble 25-åringen pågrepet et sted på Frogner, etter det TV 2 kjenner til. Han tilbragte natten i arresten og ble fremstilt for retten sammen med sine medtiltalte tirsdag.

FULL FORVIRRING: Statsadvokat Tomasz Edsberg, politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen og 25-åringens forsvarer Marijana Lozic diskuterte flere løsninger da tiltalte ikke dukket opp etter lunsj. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Mannen ga uttrykk for at han ønsket å forklare seg, og hans medtiltalte gikk i gang med sine forklaringer. Da det var tid for lunsj, gjenstod kun 25-åringens forklaring.

Men etter den 45 minutter lange pausen var mannen forsvunnet som dugg for solen.

– Jeg aner rett og slett ikke hva som har skjedd, sa hans forsvarer Lozic til TV 2 like etterpå.