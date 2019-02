– Dere sier dette er det beste grunnlaget noen sinne. Det er jeg uenig i, sier Jon Reidar Øyan, leder i Arbeiderpartiets homonettverk under en debatt på Nyhetskanalen.

Han sikter til regjeringens homopolitikk, som han mener hindrer homofile å få barn.

Han forteller at han han får meldinger fra bekymrede familier, som mener dagens regjering ødelegger deres sjanse til å få barn.

– Dere stopper absolutt hele utviklingen av hjelp for at skeive familier skal få barn. Blant annet ved restriksjoner på assistert befruktning av enslige og eggdonasjon, sier Øyan i debatt med leder av Venstres homonettverk, Grunde Almeland.

– Denne plattformen setter ingenting i revers, det er noe jeg opplever som kunstig kritikk. Arbeiderpartiet hadde i regjering muligheten til å gjøre noe med dette, men valgte ikke. Jeg innrømmer at jeg ønsker at ting gikk lenger i dagens plattform, men jeg roser plattformen for et godt grunnlag, svarer Almeland.

Angrep kritikerne

Almeland viser til at det har siden den nye regjeringen la frem den nye regjeringsplattformen, har kommet en rekke ulike påstander for hva det menes i plattformen.

– Jeg opplever at det å skape et bilde av hva regjeringen vil, ikke stemmer. Dette skaper usikkerhet. Plattformen er tydelig på at en regnbuefamilie er like mye verdt som en A4-familie, poengterer Almeland.

– Be kritikere om å holde kjeft, er både arrogant og spesielt, kontrer Øyan.

Almeland avviser kritikken, og mener spørsmål om politikken er bra.

– Jeg er ikke arrogant. Jeg er glad for at det har kommet spørsmål om hva som er selve politikken. Men da håper jeg at arbeiderpartiet kan sette seg inn i den politikken regjeringen faktisk fører, og resultatene bak, sier Almeland.

Burde styrkes, ikke sikres

Kritikken fra Arbeiderpartiet går ut på at dagens plattform presiserer at rettighetene skal sikres, og ikke styrkes.

– Det er dumt at plattformen sier at det rettighetene skal sikres og ikke styrkes. Skulle ønske plattformen var mer offensiv med flere ambisjoner og større mål, forteller Øyan.

Venstres Almeland mener denne regjeringen har gjort flere konkrete tiltak for bedre situasjonen til homofile.

– Vi har flere konkrete punkter som vi skal bruke for å presse regjeringen. Blant annet har vi beskrevet hatkriminalitet som vi skal bekjempe. Plattformen er et glimrende utgangspunkt for at vi skal ta kampen for homofiles rettigheter, sier han.