Togpassasjerene må dermed smøre seg med tålmodighet.

Det er færre spor i bruk mellom Lillestrøm og Strømmen fordi et tog sperrer tre av sporene på Lillestrøm stasjon. Annenhver avgang på linje L1 er derfor innstilt mellom Lillestrøm og Oslo S.

– Konduktørene får ikke plass

På Lillestrøm ble det dermed kaotiske tilstander. Togene er så fulle at selv konduktørene sliter med å få plass om bord, melder Romerikes Blad.



Mellom Brakerøya og Asker var det færre spor i bruk i de tidlige morgentimene på grunn av signalanlegget. Reisende må regne med forsinkelser, opplyser NSB.

Like over kl 08.00 melder Bane Nor at trafikken går som normalt mellom Asker og Drammen.

I tillegg er det kun ett spor i drift mellom Holmlia og Kolbotn. Et tog med tekniske problemer står på Holmlia stasjon med tekniske problemer, opplyser Bane Nor.

