Går han tilbake i skyttergraven?

Et snev av vår snek seg innom den amerikanske hovedstaden tirsdag ettermiddag, og varmet luften opp til rundt 20 grader. De siste flekker av snø forsvant. Klokken 2040, lokal tid, satte presidenten seg inn i beistet, som limousinen hans kalles.

Et par minutter senere hørte jeg sirenene gjennom de åpne vinduene i TV 2-leiligheten som ligger plassert omtrent midt mellom Det hvite hus og kongressen.

Årets utvalgte

I Representantenes hus hadde de allerede tatt plass, kongressens menn og et rekordhøyt antall kvinner. Gjester, generaler, høyesterettsdommere og nærmest hele regjeringen. Men, en mann manglet. Årets såkalt utvalgte overlever – Designated survivor, energiminister Rick Perry.

Du har trolig ikke hørt om ham, og vet nok ikke hvordan han ser ut. Men om noen skulle ha valgt seg kongressen som bombemål under presidentens tale, så kan vi alle puste lettet ut i visshet om at det er en som vil lede verdens mektigste nasjon videre. Energiminister Perry var årets utvalgte. Gjemt bort på en hemmelig og trygg plass for å overleve. I en slags Noahs ark, slik tradisjonen har vært siden den kalde krigens kjøligste dager under president Kennedys tid.

Madam Speaker

Så steg han inn i rommet, protokollsjefen i representantenes hus. Med fast blikk mot ordstyrer Nancy Pelosi brølte han: «Madam Speaker, the President of the United States». Tett bak fulgte Donald Trump for sin andre tale om nasjonens tilstand. I fjor talte han varmt om behovet for samarbeid på tvers av politiske skillelinjer. Bare et par dager senere kalte Trump sine politiske motstandere, demokratene, for uamerikanske og upatriotiske.

Likevel startet han med å gjenta ønsket om bedre samarbeid, før han gikk i gang med det alle presidenter gjør – og skrøt av alt som gikk bra i året som var. Lavere arbeidsledighet og god økonomi. Trump hyllet fremmøtte krigsveteraner og Buzz Aldrin – du vet, han som var andremann på månen.

«Latterlig etterforskning»

Det første sparket mot demokratene kom etter noen få minutter. «Det blir ikke fred og orden, hvis det er krig og etterforskning». En klar advarsel om at hvis demokratene ønsker å etterforske presidenten og hans forhold til andre stater, vil et samarbeid bli vanskelig. Hans ønske vil nok falle for døve ører. Er det noe demokratene i kongressen synes besatt av, er det å finne ut om president Donald Trump samarbeider med fremmede, og til dels fiendtlige makter som Russland og Saudi-Arabia.