Arrangementet på den røde løperen i New York vil ikke finne sted, opplyste arrangørene bare timer før det skulle ha startet, ifølge Sky News.

Filmen blir imidlertid vist bak lukkede dører for skuespillerne, deres familier og venner, melder kanalen og ITV.

Neeson framholdt tidligere tirsdag at han ikke er noen rasist, etter å ha innrømmet at han for mange år siden hadde sett etter en anledning til å angripe tilfeldig utvalgte svarte menn etter at en venn av Neeson hadde fortalt at hun var blitt voldtatt.

– Jeg er ingen rasist, sa Neeson til ABC News tirsdag morgen.

Dagen i forveien hadde han fortalt sin historie til en britiske avisen The Independent, i anledning den nye filmen «Cold Pursuit». Der innrømmet han at han fikk et «primitivt behov for å lange ut» da han for 40 år siden ble fortalt av sin venninne at hun var blitt voldtatt.

Neeson sier han spurte venninnen om hun visste hvem overgriperen var, og om «hvilken farge» han hadde. Da han fikk vite at det dreide seg om en svart mann, gikk Neeson ut i gatene for å drepe mannen, eller enhver tilfeldig person som han syntes passet til beskrivelsen:

– Jeg gikk bevisst ut i svarte områder av byen, sa den nå 66 år gamle skuespilleren til avisen.

Han fortalte om at han gjentatte ganger gjorde dette, med en batong i hånden, i håp om at en svart person ville la seg provosere og slåss.

– Jeg skammer meg over å si det, og dette gjorde jeg i kanskje en ukes tid, i håp om at en svart jævel ville gå ut fra en pub og yppe seg mot meg, slik at jeg kunne drepe ham, sa Neeson, som er oppvokst i Nord-Irland.

– Det var fælt, fælt, når jeg tenker tilbake på at jeg gjorde det der. Jeg har aldri innrømmet det, og nå sier jeg det til en journalist. Gud forby, sa skuespilleren.

(©NTB)