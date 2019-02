Høyre, Frp, KrF og Venstre får til sammen en oppslutning på 41,1 prosent, viser januarmålingen Respons Analyse har utført for VG.

Ved valget i høsten 2017 hadde de samme partiene en oppslutning på 48,8 prosent, og er altså ned 7,7 prosentpoeng. Ifølge målingen betyr det at de i dag ville fått 69 stortingsmandater, mot 88 ved valget i 2017.

Rødgrønt flertall

De rødgrønne partiene Ap, Sp og SV, som satt i regjering sammen fra 2005 til 2013, får 96 mandater, og med MDG og Rødt får de til sammen 100 mandater.



– Denne målingen viser at folk tviler på den nye borgerlige regjeringen, sier Aps partisekretær, Kjersti Stenseng.

En av sakene det har vært stor debatt rundt, er KrFs abortseier. På spørsmål om man stiller seg positiv eller negativ til å fjerne retten til fosterreduksjon før uke 12, svarte hele 56 prosent at det var de negative til det. Kun 21 prosent var positive, mens 22 prosent ikke var sikre.

– Holder godt stand

Høyres nestleder, helseminister Bent Høie, erkjenner at endringene i abortloven kan være tunge å svelge for velgerne. Men han tror Høyres oppslutning vil øke og at endringene vil få økt forståelse over tid.

– Det kommer målinger som går i ulike retninger, men summen av målingene nå viser at Høyre holder godt stand, sier han.

Høyre får en oppslutning på 22,9 prosent (-3,1), Frp får 10,5 prosent (-1,0), KrF får 3,8 prosent (0,0), Venstre får 3,9 prosent (-0,5), Arbeiderpartiet får 29,7 prosent (0,0), Senterpartiet får 12,2 (+1,7), SV får 7,8 (+1,7), Rødt får 3,6 prosent (+0,5) mens MDG får 3,8 prosent (+1,0).

(©NTB)