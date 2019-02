– Plystrer du på bikkja di og det kommer en ulv, da skyter du!

Foreningen «Naturen for alle» har samlet inn 50.000 kroner for å få gjenopptatt saken mot 46 åringen fra Trysil, som ble dømt for å ha skutt en ulv han mente kunne angripe hunden hans.

Foreningen mener ulven oppførte seg unaturlig.

– Når du står på gårdsplassen og plystrer på bikkja di, og det i stedet kommer en ulv, da skyter du! Denne ulven var ikke en del av en naturlig bestand, sier Per Bergum i Naturen for alle.

Organisasjonen, som stiller seg kritisk til norsk rovdyrpolitikk, fulgte rettssaken og mener dommen er «fullstendig feil».

– Derfor samlet vi inn penger for å dekke ulveskytterens advokatutgifter for å få gjenåpnet saken og for å få fram dokumentasjon om at ulven kan ha blitt utsatt fra en dyrepark. Dette vekker stort engasjement blant bygdefolket, sier Erling Nordgaard fra foreningen.

Per Bergum i organisasjonen Naturen for alle. Foto: Olav T. Hustad Wold/TV 2

Ulven vandret

Lagmannsretten avviste at ulven ble skutt i nødverge. Retten fastslo også at anførselen om at det kan være en ulv som er oppdrettet i fangenskap framstår som en spekulasjon uten bevismessig dekning.

De sakkyndige var helt klare på at ulven har vandret på fire ben fra Karelen i Russland, via Sverige og til Trysil, før den ble skutt.

Fordi ulven kom fra Russland ble den regnet som svært viktig for å styrke den innavlede skandinaviske ulvestammen genetisk.

Per Bergum understreker at tvil skal komme den tiltalte til gode, og mener at det ikke har skjedd i denne saken.

– 46-åringen forteller at han har ropt og plystret på hunden sin tre ganger etter å ha sett ulven på gårdsplassen. Den fjerde gangen kommer han ut med riflen sin, plystrer og roper på hunden igjen, men det er ulven, og ikke hunden, som kommer, sier han og legger til:

– En vill ulv skal ikke komme på den måten om man plystrer og roper. Den skulle ha rømt og vært mange kilometer borte. Vi mener Trysil-mannen hadde god grunn til å skyte og at det skjedde i nødverge for å beskytte hunden.

Dette er ulven som ble skutt i Trysil i 2015. Foto: Politiet

Kunne skutt skremmeskudd

Domstolen hadde en helt annen oppfatning av situasjonen som oppsto på gården.

«Da 46-åringen skjøt ulven var hunden ikke i nærheten. Ulven hadde tidligere vært nær hunden da han han så den første gang, uten at ulven viste tegn til å angripe hunden. 46-åringen kunne også ha skutt skremmeskudd, noe lagmannsretten legger til grunn ville fått ulven til å flykte unna», står det i dommen.