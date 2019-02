SJ knuser NSB på pris – på norske skinner

Det svenske togselskapet tar nemlig 88 kroner for en 2. klasse-billett. Velger du NSB, koster det 244 kroner.

SJ kjører to daglige avganger mellom Oslo og Stockholm. Toget stopper på Kongsvinger.

Et reisesøk på SJs nettside viser at de fleste reisene mellom Oslo S og Kongsvinger koster fra 95 svenske kroner (88,31 norske kroner ifølge Norges Bank 6. februar). Dette er den rimeligste billetten som ikke kan bookes om.

SJ tilbyr i alt seks ulike billettyper, men selv den dyreste 1. klasse-billetten koster mindre enn NSBs billett.

Enkelte billetter er noe dyrere hvis man bestiller kort tid før man skal reise.

NSB billigere enn NSB

Noen reiser mellom Oslo og Kongsvinger opereres av NSBs heleide datterselskap Tågkompaniet. Billetter kan kjøpes via SJs nettside og koster fra 186 kroner. NSBs datterselskap opererer altså med lavere pris enn det NSB tilbyr.

– Det stemmer at 244 kroner er vår ordinære pris på strekningen, og det er det det koster å reise med oss, sier NSBs pressetalsperson Åge-Christoffer Lundeby til TV 2.

Lundeby ønsker ikke å ha noen mening om prisnivået.

SJ: Om du reiser tidlig om morgenen eller om ettermiddagen, er det penger å spare. Skjermdump/sj.se

Britisk togselskap på Sørlandet

I fjor høst tapte NSB konkurransen om å trafikkere Sørlandsbanen. Det britiske selskapet Go-Ahead var billigere, til tross for at NSB ifølge Aftenposten leverte et tilbud som gikk ut på at de kunne drive banene til under halv pris av hva de gjør i dag.

Morten Stordalen, som representerer Frp i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, viser til nettopp dette eksempelet for å poengtere at konkurranse er sunt.

NSB: Ordinær pris er 244 kroner. Skjermdump/nsb.no

– Vi vet at om folk skal ta toget, må prisene være konkurransedyktige. Om for eksempel en familie skal kjøre tog en time eller to ut fra Oslo, kan det være ganske kostbart med tog. Ofte viser det seg at det er billigere å ta bil. Det mener jeg er uheldig, og NSB har mye å gå på for å gjøre seg mer attraktive. Dette går også på komfort og tilbud om bord på togene, sier Stordalen til TV 2.

Han sier han har lyst til å drøfte TV 2s priseksempel med samferdselsministeren.

– Vanskelig å sammenligne

Høyres Helge Orten, som leder Transport- og kommunikasjonskomiteen, mener at NSB og SJ tilbyr to helt ulike produkter på denne strekningen.

– Mellom Oslo og Kongsvinger kjører NSB lokaltog med høy frekvens. SJs produkt er primært et fjerntog mellom Oslo og Stockholm med to avganger i døgnet. Det blir litt som å sammenligne epler og pærer, mener Orten.