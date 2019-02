Advarer mot lokketilbud fra strømleverandører

Forbrukerrådet advarer strømkunder om lokketilbud fra strømleverandører, etter å ha fått inn klager fra kunder i hele landet.

Mange opplever at tilbudet de slo til på kun varte i kort tid, og at de deretter måte betale for en langt dyrere avtale.

– Enkelte strømleverandører har såkalte tilbud av strøm med negativt påslag. Det vil si at de selger strøm til en pris som går med tap, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket til TV 2.

– Det kan jo ikke vare for forbrukerne, og det betyr jo også at de om kort tid blir overført til nye og dyrere avtaler.

Blyvekret sier at dette er for mange vanskelig å forstå og sette seg inn i.

– Dette er vanskelig for forbrukerne å forstå, og gjør det vanskelig å ha oversikt over kostnadene. I tillegg så mener jo vi at useriøse aktører gjør det vanskeligere for de mange leverandørene som prøver å være seriøse.

Dyrere strøm

Mange opplever betydelig høyere strømregninger enn i fjor.

– Vi hadde en varm, tørr sommer og så har vi en kald vinter, og da er det mange som bruker mye strøm. I Norge er det veldig mange store hus der hovedkilden til varme er strøm, sa Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet til «God morgen Norge» i forrige uke.

– I tillegg overføres det mer og mer strøm mellom Norge og Europa. Så vi påvirkes også av strømprisene i Europa, og de er jo høyere enn hos oss, sa Høst.

– Villedende markedsføring

Blyverket mener det bør stilles spørsmål ved om dette er lovlig eller ikke.

VILLLEDENDE: Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket mener lokketilbudene er villedende markedsføring. Foto: John Trygve Tollefsen

– Det er opp til Forbrukertilsynet å avgjøre hvorvidt det er lovlig eller ikke, men vi mener at det er grunn til å stille spørsmål ved om den type lokketilbud faktisk står seg også legalt sett.

Og når vi også ser at mange forbrukere blir flyttet over på dyrere avtaler mens samme strømleverandør samtidig tilbyr den billigere prisen, så kan man jo faktisk lure på om dette er villedende markedføring, fortsetter hun.

Kan sammenligne priser

Forbrukerrådet har tatt initiativ ovenfor bransjen og bransjeorganisasjonene for å få på plass tydeligere standardavtaler, som viser vilkår og pris på en god måte ovenfor forbrukeren.

På Forbrukerrådets strømpristjeneste strømpris.no kan man sammenligne priser.

– Og vi ser jo at noen av de som tilbyr lokkepriser også ligger øverst der fordi det er billigst, men da har vi begynt å merke disse sånn at det er lett for forbrukeren å se hvilke avtaler som har en sånn tidsmessing klausul.