Politiet har nå videresendt saken til statsadvokaten.

– Politiet har foretatt en bevismessig vurdering av saken, og har foreslått at det tas ut tiltale mot alle de siktede. Det er totalt sju personer politiet foreslår at det tas ut tiltale mot. I tillegg er det allerede tatt ut tiltale mot to menn fra Troms som formentlig har distribuert amfetamin for personer i nettverket, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Godt organisert nettverk

Etterforskningen begynte høsten 2017 da 66 kilo amfetamin ble beslaglagt i Tromsø. Det utgjør omlag 264 000 brukerdoser, og har ifølge politiet en gateverdi på rundt 40 millioner kroner.

– Det er etter vår mening den mest omfattende og alvorlige narkotikasak noen gang i Troms politidistrikt. Denne saken er alvorlig med tanke på mengden narkotika og den internasjonale organiseringen, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet i Troms har samarbeidet med utenlandske myndigheter og andre politienheter i Norge for å avdekke nettverket. De beskriver et godt organisert nettverk for innførsel og distribusjon av amfetamin.

Politiet mener amfetaminet var ment for salg i Troms og Finnmark.

– Skammelig

En av advokatene som politiet anbefaler at statsadvokaten tar ut tiltale mot, snakket med Advokatbladet i oktober. Vedkommende er svært lei seg over belastningen han

– Det er skammelig det jeg har gjort. Jeg har påført kolleger ubehag, og vært med på å svekke advokatenes rykte, og å gi advokatstanden en kraftig ripe i lakken. Det må jeg beklage overfor alle kolleger – ikke bare de jeg jobbet med.