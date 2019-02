Sykehus har funnet smutthull i loven: – Ingen garanti for å få gratis helsehjelp i utlandet

I løpet av fjoråret registrerte SOS International 18 tilfeller hvor skandinaviske pasienter måtte betale for medisinsk behandling på offentlig sykehus.

Dette var til tross for at pasientene hadde Europeisk helsetrygdekort.

– Problemet er at vi alle har dette blå EU-kortet, og det virker som vi skal bli behandlet over hele Europa. Nå ser vi derimot at spanske sykehus utnytter seg av et smutthull i loven, sier direktør i selskapets medisinske avdeling, Karin Tranberg, til TV 2.

– Spesielt Kanariøyene

SOS International er en nøytral alarmsentral for flere forsikringsselskaper som håndterer hastesaker. Selskapet har sett et økende antall tilfeller av fakturering fra offentlige sykehus.

Dette gjelder spesielt sykehus på Kanariøyene.

– Vi undersøkte dette, og snakket med spanske advokater, og de avdekket et smutthull i loven som gjør at myndighetene tillater at pasientene faktureres, forteller Tranberg.

Smutthullet gjelder kun hvis du har blitt henvist til det offentlige sykehuset av en privat lege.

Det er mange norske og skandinaviske turister som går til det nærmeste legesenteret når de får medisinske problemer, nettopp fordi det ofte er lett tilgjengelig.

– Vi vet selvfølgelig at vi må betale for den private delen, men man forventer at det skal være gratis når behandlingen skjer på et offentlig sykehus, sier hun.

Må betale selv

Hun påpeker at det ofte er forsikringsselskap som kan dekke utgiftene, men at man burde være oppmerksom på hvilken reiseforsikring man har.

– Mange personer, og spesielt eldre, tilbringer mye tid på Kanariøyene. Etter en viss tid er det mange reiseforsikringer som utløper.

Tranberg sier reiseforsikringen ofte utløper hvis du er lenger enn fem uker i utlandet, men det avhenger av hvilken type forsikring man har.

Nå frykter hun at tendensen de ser på sykehus i Kanariøyene vil spre seg til sykehus på fastlandet, eller til andre land i Europa.

– Spania og Thailand utfordrende

Informasjonsdirektør i If og Europeiske reiseforsikring, Jon Berge, forteller at selskapene er kjent med problemet i Spania.

De er også kjent med at reisende har måtte punge ut på offentlige sykehus i Thailand.

Thailand er ikke medlem av EØS, så problemet ligger i at offentlige sykehus ikke aksepterer reiseforsikringen.

– Dette er et reelt problem, og Spania og Thailand har vært utfordrende. Dette er også de to mest frekventerte landene for nordmenn, så det har nok en sammenheng, forteller Berge.