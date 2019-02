Kjendisadvokat Morten Andreassen dømt for å plante bevis

Han dømmes også til å betale en bot på 30.000 kroner.

Advokaten representerte en 26 år gammel mann som var siktet etter et ran. Ranet skjedde på et toalett på et gatekjøkken i Porsgrunn. Raneren skal ha slått offeret sitt slik at en rull med sedler havnet på gulvet. Han skal ha tatt pengene og reist.

Raneren har tilstått forholdet i avhør, men for å underbygge forklaringen skal 26-åringen ha vært avhengig av at politiet fant ransutbyttet der han sa at dette skulle ligge: I en skuff i morens bolig.

Tingretten fant det bevist at Andreassen via telefon har kontaktet ranerens bror og fortalt at politiet skulle ransake boligen til deres felles mor for å lete etter pengene. Et funn av sedlene ville trolig ført til at raneren ble løslatt fra varetekt.

– Han har umiddelbart anket. Han mener han er dømt med urette. Han er skuffet over tingrettens dom. Han mener han er uskyldig, sier hans forsvarer, Erling Olav Lyngtveit til TV 2.

Spilte av telefonsamtaler

Saken ble kjent for politiet gjennom en annen, urelatert etterforskning. Politiet hadde over tid avlyttet ranerens bror da Andreassen ringte, og sa det politiet mener er fellende bevis i saken.

– Det pågikk en etterforskning i en sak der det var kommunikasjonskontroll. Andreassen ringte den personen. I den forbindelse ble det klart at han instruerte vedkommende til å plante et bevis, sier politiadvokat i Sørøst politidistrikt, og aktor i saken, Bjørn Bunkholt Sæter.

Under rettsforhandlingene spilte påtalemyndigheten av opptak av flere av disse telefonsamtalene. I samtalene diskuterer broren og Andreassen ransutbyttet som den 26 år gamle raneren er avhengig av at skal ligge i en skuff hos moren for at han skal få styrket sin forklaring.

A er broren og B er advokaten.

B: Så det burde ligge der da

A: han snakket om at de lå i en skuff nede, og det er jo denne saken avhengig av, så får vi satse på at det stemmer,

B: Okei, det skal ligge 37000 nede i en skuff,

A: Ja