Fortsatt fest for bolighaiene

Vi kan slå det fast med en gang: Det er ingen menneskerett for en 20 år gammel student å kjøpe seg leilighet på Grünerløkka. Men når en 30-something med fast jobb ikke kan kjøpe et krypinn innenfor Oslos grenser - ja, da er det noe galt. Og slik er det i dagens boligmarked.

Syv av ti får hjelp

For selv om boligprisene de siste månedene viser et mer sunt og balansert marked enn vi har hatt på mange år, så fungerer det ikke for de som ønsker seg inn i boligmarkedet for første gang. Ifølge tall fra DNB får nå syv av ti unge hjelp fra foreldre når de kjøper sin første bolig. Og det er kravet om 15 prosent egenkapital som gjør det vanskelig å kjøpe på egenhånd.

Et eksempel: Akkurat nå ligger en 32 kvadratmeter stor leilighet på Furuset på Oslos østkant ute for salg. Prisantydning er 2,3 millioner kroner. For å ha 15 prosent egenkapital, skal kjøperen av denne leiligheten allerede ha spart opp 345 000 kroner. Med fast jobb, en gjennomsnittslønn, mulig studielån og månedlige utgifter til leid bolig, vil det ta mange år å spare opp en slik sum. Så mange år at det virker nærmest uoppnåelig.

De som derimot har foreldre som kan hjelpe til, kan suse rett inn en budrunde.

Kravet til egenkapital ble skjerpet i 2011 fra ti til 15 prosent for å roe ned boligmarkedet. Det skjedde ikke uten protester. Det ble advart om at dette ville øke klasseskillene i markedet, og trolig ikke virke særlig dempende på prisene. Og de som advarte ser ut til å ha fått rett.

Ifølge DNBs låneoversikt øker altså andelen unge som får hjelp av foreldre for å kjøpe bolig. Boligprisene har også fortsatt å øke. Og det er særlig prisene på små leiligheter som har steget mest. Der er det hovedsakelig to kjøpergrupper – førstegangskjøperne og investorene.

Bolighaier

I 2016, da boligprisene i Oslo steg over 23 prosent på ett år, utgjorde investorene en femtedel av alle kjøpene. Budkriger mellom investorer, som kjøper for å leie ut, og unge, som kjøper for å bo selv, bidro i sterk grad til å presse opp prisene på små leiligheter.

Og hvem er investorene? Det kan være profesjonelle utleieselskaper – bolighaier, om man vil. Men det er også pengesterke privatpersoner, som ser at de kan tjene mer på å sette penger i eiendom enn i aksjer. I 2016 fortalte eiendomsmeglere om investorer som kjøpte leiligheter de ikke engang gadd å leie ut: Verdiøkningen var så stor i løpet av kort tid at inntjeningen var god nok.