Sommeren 2017 ble svenske Jonathan Levi klar for Rosenborg. Nå kan 23-åringen være på vei tilbake til svensk fotball.

Etter det TV 2 erfarer er Allsvenskan-klubben Elfsborg interessert i den offensive spilleren. Slik TV 2 forstår det, skal et utlån for Levi være høyaktuelt.



​Jonathan Levi har slitt med å spille seg til en fast plass i Rosenborg, og det kan tenkes at trønderne er åpne for å gi slipp på svensken blant annet for å gi plass til en signering av Jo Inge Berget.

Har vært ønsket av Elfsborg tidligere

Da Jonathan Levi signerte for Rosenborg sommeren 2017 etter en overgang fra Öster, gikk det sterke rykter om at han var på vei til nettopp Elfsborg.

I ettertid har Levi selv gitt uttrykk for at det var Hammarby som var Rosenborgs sterkeste utfordrer.



​Uansett er det liten tvil om at interessen for spilleren, som nylig debuterte på det svenske landslaget, er - og har vært - stor i hjemlandet.

Jonathan Levi startet ti kamper for Rosenborg i Eliteserien i fjor. Han scoret fire mål.