Stortingspolitiker Mazyar Keshvari (Frp) ble pågrepet natt til søndag, siktet for grove trusler.

Finansminister Siv Jensen mener saken er svært alvorlig.

– Det er ingen tvil og at dette er en alvorlig sak. Derfor er det viktig at politiet får gjort jobben sin. Ikke minst at han selv står til ansvar for de eventuelle handlinger han har gjort, sier Jensen til TV 2.

– De aller fleste representantene for Fremskrittspartiet er hardarbeidende folkevalgte, og føler seg satt i forlegenhet når slike saker oppstår.

Suspendert

Siktelsen har en øvre strafferamme på tre års fengsel, og Keshvari nekter straffskyld.

– Keshvari er suspendert fra alle sine verv i Frp i tråd med våre retningslinjer. Men dette er et ansvar han må ta, og jeg er glad for at politiet nå etterforsker disse sakene. sier Jensen.

– Har fulgt ham opp

Jensen sier partiet har løpende oppfølging av Keshvari.

– Nettopp fordi dette har personlige sider, så har det vært viktig for oss å ha løpende oppfølging av ham, og det har partiet gjort på ulike måter siden i høst.

– Har dere gjort nok i og med at vi fikk denne episoden nå i helgen?

– Men dette er først og fremst et arbeid som må gjøres av helsevesenet og andre aktører. Vi har fulgt ham opp for å høre at det står bra til med ham etter forholdene, men her er det andre som har et hovedansvar for å følge ham opp på en profesjonell måte, avslutter Jensen.

Besøksforbud

Mazyar Keshvari er ilagt besøksforbud mot personen som er fornærmet i saken.

– Det er verbale trusler, har fornærmede forklart. Så er det omstendighetene rundt de truslene som er en del av etterforskningen framover nå, sa Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt til TV 2 mandag.

Udokumenterte reiseregninger

Mazyar Keshvari er fast møtende vararepresentant for Siv Jensen siden 2013.

I oktober avslørte Aftenposten at Keshvari hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kunne dokumentere at han har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

Han hadde også levert krav på til sammen 116.000 kroner for reiser hvor lokale Frp-ledere, eller andre kilder, ifølge Aftenposten bestrider at han har vært på besøk.