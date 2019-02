Dommen har en minstetid på syv år og seks måneder, blant annet for drapsforsøk på syv personer.

– Klienten har valgt å anke dommen i sin helhet. Han har ikke noen kommentar utover det, sier mannens forsvarer Stian Mæland til TV 2.

I tillegg til forvaringsstraffen må tiltalte betale oppreisning på mellom 100.000 og 150.000 kroner til fire av de fornærmede.

Lang voldshistorikk

Hendelsen fant sted omtrent klokken 2.20 natt til søndag 9. juli 2017.

Den domfelte mannen er ifølge TV 2s opplysninger en sentral skikkelse i Oslos kriminelle miljø. Han har en lang historikk med både vold og omfattende bruk av anabole steroider.

Under skytingen var 25-åringen bevæpnet med en grovkalibret pistol. Foranledningen til skytingen skal ha vært at han ble rasende på en eller flere dørvakter som kastet ham ut fra utestedet.

DØMT: Den 25 år gamle mannen har, etter det TV 2 er kjent med, vært tiltenkt en sentral rolle ved etableringen av MC-gjengen Satudarah i Oslo. Foto: Privat

Han har i retten forklart at han bevæpnet seg fordi han var i en turbulent periode med flere pågående konflikter i Oslos underverden.

– Han hadde derfor et behov for å føle seg tryggere. Han skjønner selv at han har tabbet seg fullstendig ut. Han angrer veldig. Han burde bare ha pakket sekken og gått sin vei, har hans forsvarer Stian Mæland uttalt.

I dommen heter det at flere dommer på ubetinget fengsel ikke har hatt noen effekt på 25-åringen. Det er ingen grunn til å tro at hans bånd til det kriminelle miljøet vil bli oppløst etter endt soning, mener dommerne.

Nekter straffskyld

Skuddene avfyrte 25-åringen rett inn i folkemengden i døråpningen på utestedet. Det avgjørende spørsmålet i retten var om han hadde til hensikt å drepe, noe han selv benektet. Selv mente mannen at han skulle dømmes for grov kroppsskade.

I dommen heter det at tiltalte ble svært irritert etter å ha blitt kastet ut fra det populære hip-hop-arrangementet Juicy på Blå.

På overvåkningsvideo fra stedet kan man se ham gå frem og tilbake og snakke med vaktene. I retten har han forklart at han ikke mener de viste ham respekt, og at han følte seg ydmyket.

Mannen tok videre en pistol opp fra bukselinningen, tok ladegrep og rettet våpenet mot døråpningen. Han avfyrte tre skudd før pistolen kilte seg. Da valgte han å løpe fra stedet.

To politipatruljer tok opp jakten på mannen, som forsøkte å stikke av i en taxi. Da taxisjåføren signaliserte til politiet at 25-åringen satt i bilen, ble mannen pågrepet bare noen hundre meter fra utestedet.

På det tidspunktet hadde tiltalte en promille på mellom 1,4 og 1,6, samtidig som han var påvirket av flere narkotiske stoffer.