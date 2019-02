Januar er tradisjonelt en sterk måned i boligmarkedet, det er det også i år.

I januar steg norske boligpriser med 2,7 prosent og med 0,5 prosent korrigert med sesongvariasjoner, melder Eiendom Norge.

– Det som er spesielt er at det er den andre måneden på rad hvor vi har en sterk sesongjustert prisutvikling, sier Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom, til TV 2.

Buraas er usikker på om det er snakk om et trendskifte, men sier at det kan være det.

– Det som er mest spennende å se, er at det er så stort volum. At det er over 7.000 omsetninger på januarmåned er vi ikke vant til, vi har ikke sett det før, sier han.

Saken oppdateres.

(NTB/TV 2)