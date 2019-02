Drama under berging av «Helge Ingstad»

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen redegjør for Stortinget tirsdag om forliset av fregatten «Helge Ingstad».



– Fortøyningene til et av de involverte selskapene røk, og vaieren falt ned på en lettbåt, heldigvis uten å treffe personell. Denne hendelsen ble vurdert til å ha høyt skadepotensial, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvaret håper å kunne starte hevingen av den havarerte fregatten Helge Ingstad torsdag denne uka, opplyser Bakke-Jensen.

– Hevingsprosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Været er den største utfordringen. For å gjennomføre hevingen trengs stabilt godt vær i en uke. Prognosen er at man nå ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen under redegjørelsen i Stortinget.

Først etter at fartøyet er hevet kan man vurdere om det kan repareres eller om det må kondemneres, opplyste han.

​Fregatten kolliderte med et tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden 8. november.

Ønsker uavhengig granskning

Arbeiderpartiet foreslår en egen gransking av det mislykkede arbeidet med å berge fregatten Helge Ingstad.

Det opplyste stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) i Stortinget tirsdag.

Forsøket på å berge fregatten etter at den gikk på grunn mislyktes, og fartøyet sank. Kolberg påpeker at redningsarbeidet ikke er dekket av havarikommisjonens gransking av ulykken. Arbeiderpartiet foreslår derfor en egen undersøkelse av hva som gikk galt under forsøket på å berge fregatten etter at den gikk på grunn.

– Det kan være grunn til å frykte at skipet er tapt, sa Kolberg.

Han opplyste at Arbeiderpartiet er villig til å drøfte med regjeringen hvordan tapet av fregatten skal erstattes, men tilføyde:

– Etter vår oppfatning er det ikke riktig å finansiere slike tap på en slik måte at det skjuler kostnadene. Kostnadene må komme på bordet, sa Kolberg, og ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

Regjeringen åpner i sin plattform for blant annet å kjøpe en erstatning for den forliste fregatten KNM Helge Ingstad til 4 milliarder – uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet.

Kan koste en halv milliard

Den totale kostnaden for å berge fregatten KNM Helge Ingstad anslås å bli en halv milliard kroner, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Arbeidsomfang og samlet kostnad for heving og transport av Helge Ingstad, herunder sikring av miljøet i området, er preget av mange usikkerhetsfaktorer. Utgiftene til dette arbeidet er foreløpig anslått til vel en halv milliard kroner, sa forsvarsministeren.