Mandag la førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe ned påstand om tre års fengsel for moren til Angelica, som er tiltalt for grov mishandling og omsorgssvikt etter at 13 år gamle Angelica ble funnet død og sterkt avmagret, på familiens hytte på Beitostølen i desember 2015.

Påstanden er i overensstemmelse med dommen etter behandlingen i Gjøvik tingrett i fjor.

Dymbe argumenterte for hvordan moren har latt være å hjelpe Angelica tilstrekkelig, og at hun delvis har skyld i datterens død.

På den siste dagen av den tre uker lange ankesaken ba forsvarer Aasmund O. Sandland om full frifinnelse av moren og sekundært at hun må dømmes på mildeste måte.

Ekstraordinær sak

Morens medforsvarer, Ann Turid Bugge, åpnet dagen i retten med å si at det etter hennes kunnskap ikke eksisterer noen sammenlignbar sak.

– Lagmannsretten skal for første gang i Norge, kanskje i Europa og verden, ta stilling til straff for en mor med et barn som har dødd av anoreksi, sier Bugge.

– Dette er en ekstraordinær sak som har en prinsipiell betydning utover den saken vi står i.

Medforsvareren fremholder at det er moren som har tatt kontakt med behandlingsapparatet gang på gang for å få hjelp.

Aktor la i sin prosedyre vekt på at det at moren visste at datteren kunne dø hvis hun ikke spiste, pekte i straffeskjerpende retning.

Bugge mener moren på grunn av denne vissheten gjorde alt hun kunne for å få Angelica til å spise.

– Selvfølgelig, dette har hun visst i fire år. Alle vet at om man ikke spiser, er det dødelig, sier Bugge.

– Derfor dette evinnelige maset om at Angelica måtte spise.

Aktor gikk i sin prosedyre i går langt i å hevde at tekstmeldingene som var sendt fra Angelica på ettermiddagen nyttårsaften 2015 var sendt etter at hun var død.

Man de har ikke fått Kripos til å finne ut hvem som har skrevet tekstmeldingene, mener Bugge.

– Ikke straffbart

Hun avsluttet med å be retten tenke over om det moren har gjort, virkelig er straffbart.

– Hvis Angelica var sendt til sykehus, begynt med ernæring, og likevel hadde dødd en til to uker etter innleggelse, ville forholdene i tiltalen være straffbare?

Moren ble på slutten av dagen spurt om hun hadde noen sluttmerknad før retten trekker seg tilbake. Det hadde hun ikke.

Dom i saken blir forkynt ved Bærum politistasjon 22. februar.