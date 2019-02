I desember skrev TV 2 om at Posten Norge vurderte å fremskynde sentraliseringen av ruteklargjøring av post.

I dag har det blitt bestemt at deler av posten sin virksomhet i Stavanger, Bergen, Molde, Trondheim og Stokke blir flyttet til Lørenskog.

Dette vil ramme 300 årsverk, men det er fortsatt usikkert hvor mange som vil miste jobben.

Endringen vil innføres 2. september.

NRK omtalte saken først.

66 prosent færre brev

Årsaken til at Posten velger å sentralisere er at mengden post har falt med 66 prosent siden 1999.

– Derfor må vi gjøre tiltak for å effektivisere produksjonen. Gitt mengden brev som nå sendes, er det mulig å sentralisere ruteklargjøringen til Lørenskog, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Han forteller at store omstillinger og økt sentralisering i Posten lenge har vært kjent for de ansatte og offentligheten. I høst varslet de at prosessen kunne bli fremskyndet.

Eckhoff understreker at han har stor respekt for hvilken belastning dette er for de ansatte.

– Vi har respekt for belastningen dette er for de ansatte og har tatt hensyn til dette. Sentraliseringen var først planlagt til april, men etter ønske fra de ansatte om mer tid, har vi valgt å utsette til 2. september, sier Eckhoff.

Ønsker å verne de eldre

John Eckhoff forteller at Posten Norge er i tett dialog med de ansatte og deres organisasjoner. Sammen undersøker de hvilke konsekvenser sentraliseringen vil få for de ansatte.

– Vi ønsker blant annet å se på muligheten for om vi kan beholde noen oppgaver på de opprinnelige terminalene, slik at eldste arbeidstakerne ikke mister sin AFP-ordning, sier han.

– Hvor sannsynlig er det at dere kan beholde visse stillinger?

– Vi undersøker mulighetene, men det er det for tidlig å si noe om, sier han.