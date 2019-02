En 24 år gammel mann fra Fort Worth i Texas døde i januar som følge av at e-sigaretten hans eksploderte under bruk, skriver Daily Beast.​

Akkurat kjøpt pennen

Brown døde på sykehus to dager etter hendelsen.

Ifølge bestemoren hadde Brown akkurat kjøpt e-sigaretten.

Ifølge The Daily Beast er Brown minst den andre personen som dør som følge av at en e-sigarett eksploderer det siste året.

I 2017 mistet amerikaneren Andrew Hall syv tenner og fikk annengrads forbrenninger etter at e-sigaretten hans angivelig eksploderte i ansiktet hans.

Vil endre norske regler

E-sigaretter med nikotin er foreløpig forbudt å selge i Norge, ifølge Helsedirektoratet, men elektroniske sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense.

I desember 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet, og endringene er forventet å tre i kraft i løpet av 2019.

Gir batteri-råd

Amerikanske Food & Drug Administration skriver på sine hjemmesider at eksplosjoner på e-sigaretter er sjeldne, men kan forekomme. De skriver at hovedårsaken til at dette skjer virker å handle om batterifeil.

Dette anbefaler den amerikanske etaten for å unngå at batteriet eksploderer: