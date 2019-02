Disse krisene kan ramme Norge i år

Sammenlignet med mange andre land er Norge svært trygt. Likevel kan også vi bli rammet av små og store kriser, argumenterer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Derfor analyserer de hva de mest alvorlige hendelsene som kan ramme Norge i 2019 er.

– Norge er et trygt og stabilt land, samtidig som at vi er sårbare på en del områder. Digitaliseringen skaper muligheter, men også utfordringer, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hun mener det er viktig å være bevisst på at det helhetlige risikobildet er i endring.

–Samtidig som vi gjør oss stadig blir mer avhengige av strøm, internett og logistikk for å fungere, noe som gjør oss mer sårbare, sier Daae.

I rapporten «Analyser av krisescenarioer 2019» ønsker DSB å besvare hvilke hendelser vi må vakte oss mot, hvor sannsynlige krisene er og hvilke konsekvenser de eventuelt kan få.

De to hendelsene direktoratet mener utgjør størst trussel for Norge i 2019 er begge relatert til helse.

Pandemi og legemiddelmangel

Rapporten anslår rundt 2500 dødsfall i scenarioet med alvorlig legemiddelmangel og rundt 8 000 dødsfall i pandemi-utbrudd.

– De to tenkte hendelsene har både høy sannsynlighet og store konsekvenser. Spesielt for liv og helse, men også for samfunnsstabilitet og økonomi, sier Daae.

Alvorlig legemiddelmangel er spesielt knyttet opp til mangel på insulin og antibiotika. Tidligere i år skrev TV 2 om at medisinmangelen i Norge allerede er en realitet. I 2018 var det tomt 684 ganger for medisiner. Dette er sammenlignet med 32 tilfeller i 2008.

– Legemiddelmangel er det området hvor vi kan se størst endringer i negativ retning, raskest. Når det kommer til pandemi er det ikke mulig å forutse akkurat når det inntreffer, men mye trekker i retning at det vil finne sted, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Rapporten mener at begge scenarioene vil kunne skape stor uro, fortvilelse og avmaktsfølelse i befolkningen om de skulle inntreffe.

Digitale angrep

En annen fare DSB har analysert er digitale angrep. Dette trusselen har PST listet som sannsynlig i deres «Trusselvurdering 2019».

De to typene dataangrep som direktoratet mener er mest alvorlig er angrep rettet mot finanssektoren og angrep mot tele- og datanettet.

Et eksempel rapporten bruker er hvordan et vellykket angrep mot Telenors landsdekkende transportnett vil lamme Norge. Det vil påvirke all tale- og datatrafikken i landet, samt ramme radio- og TV-sendinger.