Det melder nyhetsbyrået AP natt til tirsdag.

En talsperson for innsettelseskomitéen sier til nyhetsbyrået at de kommer til å samarbeide med etterforskerne.

Komitéen mottok stevningen mandag kveld, og holder fortsatt på å gjennomgå innholdet i den.

Spør om mye

Ifølge Washington Post spør etterforskerne om en rekke dokumenter, blant annet angående hvem som har donert penger, hvem som har bidratt med salg, hvilke selskaper som jobbet i anledning innsettelsen og all informasjon om utenlandske donasjoner.

Washington Post melder at etterforskerne vil ha all kommunikasjon komitéen har hatt med fiansmannen Imaad Zuberi og selskapet Avenue Venture. Selskapet donerte 900.000 dollar til insettelseskomitéen.

Etterforsker korrupsjon

I desember rapporterte Wall Street Journal at innsettelseskomitéen var under gransking av statsadvokaten i Manhattan for korrupsjon. Blant det som skal ha blitt etterforsket er hvorvidt noen av komitéens største donorer ga penger i bytte mot å få tilgang til Trump-administrasjonen.

I tillegg rapporterte New York Times nylig at føderale etterforskere gransker hvorvidt givere fra blant annet Qatar og Saudi-Arabia har gitt ulovlige midler til komitéen.

Å gi penger i bytte mot politiske tjenester kan være i strid med USAs korrupsjonslovgivning. Å overføre penger fra en organisasjon som har vært registrert som veldedig, kan også være i lovstridig.