Natt til mandag vant New England Patriots over Los Angeles Rams i den 53. utgaven av Super Bowl, en kamp preget av flere rekorder – blant annet for poengtørke.

Nå melder TMZ Sports at Patriots-spiller Duron Harmon ikke ønsker å følge tradisjonen med å besøke presidenten i Det hvite hus.

– De vil ikke ha meg i Det hvite hus, sier Harmon.

Politiske uenigheter

Samtidig innrømmer han at han heller vil møte tidligere president Barack Obama.

Dette er ikke første gang spillere nekter å møte Trump. Det samme skjedde sist Patriots vant Super Bowl, da flere spillere, Harmon inkludert, nektet å besøke presidenten. Bakgrunnen for dette skal være politiske uenigheter med Trump.

En stor del av konflikten Trump har hatt med flere spillere kommer som følge av at flere spillere i 2016 begynte å knele under nasjonalsangen før kamper, i protest mot politivold. Presidenten trakk tilbake invitasjonen til fjorårets vinnere, Philadelphia Eagles på grunn av dette i fjor. Heller ikke basketballaget Golden State Warriors fikk komme på besøk i fjor etter at spiller Stephen Curry sa at han ikke ønsket å delta.

Patriots-fan

USAs president er en selværklært Patriots-fan, og er ifølge The Hill venner både med stjernespiller Tom Brady og hovedtrener Bill Belichick.

– Folk elsker å komme til Det hvite Hus. Patriots var her for to år siden, og jeg er sikker på at de kommer tilbake, sa Trump i et intervju med CBS News søndag.