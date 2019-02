AGF Århus - Rosenborg 3-2

Rosenborg tapte årets første treningskamp 0-2 mot Slavia Praha i Portugal for tre dager siden.

Den ferske RBK-treneren Eirik Horneland ville ha forbedring på struktur, spillkvalitet og samhandling mot danske AGF mandag kveld.

Det spørs om han fikk de riktige svarene i 2-3-tapet tapet for AGF.

Tidlig ledelse

AGF tok ledelsen etter åtte minutter. Tobias Sana fikk stå alene på rundt åtte meter og kunne relativt upresset plassere ballen i nettet. Ikke veldig imponerende forsvarsspill av Rosenborg.

Utligningen kom etter et hjørnespark fra Pål-André Helland, som Anders Konradsen headet i mål. Da var det spilt 19 minutter. Det var også det første RBK-målet under trener Eirik Horneland

I pausen sa Konradsen til Eurosport at Alexander Søderlund mente at han var borti ballen på vei til mål. Ellers bemerket midtbanespilleren at det var tunge bein og en tung bane å spille på.

AGF byttet alle spillerne i pausen, mens Rosenborg byttet keeper André Hansen med Julian Faye Lund.

Ny tidlig baklengs

Rosenborg fikk seg en tidlig kalddusj også i den andr eomgangen. Youssef Toutouh vartet opp med et flott langskudd, som gikk i bue over keeper og i mål til 2-1-ledelse.

13 minutter før slutt ble det 3-1 etter scoring av Dino Mikanovic.

Det var ingen god andreomgang fra RBK, men dårlig keeper hos AGF gjorde at et skudd fra Djordje Denic i det 86. minutt gikk i mål.

Tross en heading i tverrligger, ble det nok et tap for trønderne, men det er ennå lenge til seriestart.