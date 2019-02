Disse vil bli USAs neste president

Når president Donald Trump natt til onsdag holder sin State of the Union-tale, vil demokraten Nancy Pelosi bokstavelig talt titte over presidentens skulder.

Pelosi er speaker, eller ordstyrer, i representantenes hus, hvor Trump skal tale. Pelosi tok over vervet etter at demokratene fikk flertall i huset etter mellomvalget.

Pelosi fungerer som en påminnelse til presidenten om at Representantenes hus ikke lenger er et vennlig sted for Trump. Og demokratene sikter naturlig nok mot det høyeste vervet – å vinne presidentvalget i 2020.

Utypiske kandidater

Valgkampen er så vidt i gang, og ett blikk på bildet viser at kampen om å bli demokratenes presidentkandidat kommer til å bli annerledes enn den har vært tidligere.

Tre av kandidatene er kvinner, og deres bakgrunn er mer variert enn noen gang tidligere.

President Donald Trump tilskrives æren for at startfeltet til 2020-valget ikke ligner på tidligere valg.

– Hadde ikke skjedd uten Trump

– Vi hadde aldri sett dette uten Trump, tror jeg, sier Sofie Høgestøl, jurist og USA-kommentator for TV 2, til Nyhetskanalen.

– Trump har virkelig utfordret normene for hvordan man blir president. Dette er en av de positive effektene.

Høgestøl viser til at Cory Booker ikke er gift.

– Vanligvis, om du vil være presidentkandidat i USA, skal du være gift, ha to barn og en veldig hyggelig kone. Han har ingen av de tingene. Kamala Harris giftet seg ganske sent og har ikke barn. Så du ser et mangfold her du ikke har gjort før, og det tror jeg er litt fordi Trump brøt en del av de barrierene – på en positiv måte, ser vi nå.

– Nå kan man ikke bare få den andre afroamerikanske presidenten, men den første kvinnelige presidenten som også er afroamerikansk, påpeker USA-kommentator Eirik Bergesen.

Her er de håpefulle

Dette er de som foreløpig har varslet at de vil kjempe om å bli presidentkandidat for det demokratiske partiet:

Elizabeth Warren (69). Advokat og jusprofessor. Senator som representerer delstaten Massachusetts. Warren regnes som progressiv og liberal. Økonomisk ulikhet og vanlige folks kamp mot storkapitalen og politisk korrupsjon er hjertesaker.

President Trump har en rekke ganger kalt Warren «Pocahontas» i et forsøk på å sverte henne. Årsaken er at Trump mener Warren skryter på seg en bakgrunn fra det amerikanske urfolket uten at hun har dekning for det. En DNA-test har imidlertid vist en sterk indikasjon på at det er urfolk blant hennes forfedre.