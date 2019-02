Liverpool snublet mot West Ham: – Ikke slik vi er blitt vant til å se Liverpool

West Ham United – Liverpool 1-1:

Sadio Mané sendte Liverpool i ledelsen etter at James Milner stod i offside i forkant. Men West Ham slo tilbake ved Michail Antonio etter et frekt frisparktrekk.

Oppgjøret på London Stadium endte 1-1, og dermed har Liverpool nå kun tre poengs forsprang til tabelltoer Manchester City.

– Det var en tøff kamp. Det ble to mål og mye ballbesittelse og det var en vanskelig kamp å spille for vi måtte endre mye på laget. Så scoret de på en dødballsituasjon vi visste om. Vi hadde tre andre spillere på laget som trente for kampen på søndag. Vi fikk ett poeng og det var et rettferdig poeng. Vi nøt ikke kampen nok, for å være ærlig. Vi tar med oss ett poeng og fortsetter å jobbe, sa Jürgen Klopp etter kampen, som hadde følgende å si om tittelkampen:

– Det er tre lag som kjemper, kanskje det er fire om noen uker. Vi må vinne kampene våre fremover og får en ny sjanse på søndag, sa tyskeren.

Manchester City slo som kjent Arsenal 3-1 søndag. Liverpool spilte som 1-1 mot Leicester i den forrige serierunden.

– Uavgjort her var tøft. De var gode og forsvarte seg godt. Vi var uheldige som ikke vant. Vi kunne spilt mye bedre. Det er hva det er. Vi tok ett poeng og må bare fortsette å jobbe, sa Liverpool-stopper Virgil van Dijk etter kampen.

– Vi må ta en kamp om gangen. Vi er fremdeles på toppen av tabellen. Resultatet var skuffende, men vi er fremdeles med i tittelkampen. Både vi og City kjemper om tittelen, og vi må være på vårt beste resten av sesongen, sa han.

– Ikke slik vi er vant med til å se Liverpool

Manchester City kan overta tabelledelsen om det bli seier mot Everton onsdag.

– I midtuken kan faktisk Manchester City komme opp på samme poengsum som Liverpool, og overta tabelledelsen på bedre poengsum, poengterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad ved kampslutt.

– Vi så ikke det samme intense gjennvinningspresset vi har blitt vant med å se fra Liverpool på sitt beste, mente TV 2-ekspert Brede Hangeland om Liverpools innsats.

– Dette var ikke Liverpool på det beste nivået, og det må de være for å ta Manchester City, mente Simen Stamsø Møller.

– Det mentale kommer til å bli mye snakk om fremover nå for Liverpools del. Men det er mange muligheter for at flere lag kan snuble videre her. Jeg vil fremdeles si at Liverpool er favoritter til ligatittelen, sa Erik Thorstvedt om tittelkampen videre.