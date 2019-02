Alpintstjerna har kjempet en kamp mot klokka etter at han pådro seg to brudd i hånden under treningsrunden i Kitzbühel for to uker siden.

På alpintlandslagets første pressemøte i Åre viste 33-åringen fram en venstre hånd med tydelige tegn etter operasjonen.

En metallplate er operert inn i håp om å få Vinstra-kjøreren klar i tide. Første medaljemulighet i VM for fartsgutta blir onsdagens super-G.

– Det er ikke avgjort om jeg kjører ennå, og jeg tar nok avgjørelsen tett opp mot rennet, sier Jansrud til TV 2.

Siste nytt er dårlig nytt

Mandag kveld kom imidlertid nyheten om at tirsdagens utfortrening er avlyst, på grunn av forsinkelser blant utøvere og pressefolk.

Det betyr at Jansrud går glipp av en viktig gjennomkjøring.

Til TV 2 forteller han at han helst skulle hatt muligheten til å kjøre ned det siste henget i sitt eget tempo. Og at avlysningen ikke er bra med tanke på sin egen VM-deltakelse:

– Men det får jeg ikke gjort noe med. Vi får bare se.

Guttas super-G går etter planen onsdag 6.februar, og utforen kjøres lørdag 9. februar.