Det kommer frem i en uttalelse på ambassadens egen nettside mandag kveld.

– Den kinesiske ambassaden i Norge har lagt merke til den årlige trusselsvurderingsrapporten PST, utgitt 4. februar, og bemerkninger fra direktør Bjørnland angående Kina, som den kinesiske siden er sterkt misfornøyd med og imot.

Mandag la PST-sjef Benedicte Bjørnland frem den nye trusselvurderingen til PST.

PST mener den mest alvorlige trusselen mot Norge kommer fra ekstreme islamistiske grupper, men også cybertrusler fra Russland og Kina.

– Kina utgjør ingen trussel mot Norges sikkerhet. Det er latterlig av etterretningstjenesten til et land å foreta sikkerhetsvurdering og angripe Kina med rent hypotetisk språk, står det videre i uttalelsen fra ambassaden.

– Vi håper at den norske etterretningstjenesten opptrer på en forsiktig, objektiv og ansvarlig måte basert på fakta, for å unngå å bli latterliggjort av det internasjonale samfunnet.

Den kinesiske ambassaden reagerer sterkt på at PST advarte mot den kinesiske selskapet Huawei.

– Vi har også lagt merke til de relevante kommentarene om det kinesiske selskapet Huawei. Vi vil gjerne understreke at Kina konsekvent motsetter og bekjemper alle former for cyberspionasje og angrep, skriver ambassaden på sine sider.

– Handelssamarbeidet mellom Kina og Norge er gjensidig fordelaktig. Vi håper at de norske myndigheter vil gi upartisk og likebehandling til kinesiske bedrifter og bidra mer til gjensidig tillit og samarbeid, ikke omvendt.

Advarer mot Huawei

PST-sjefen understreket også at etterretningstrykket mot Norge fra fremmede stater er økende. Det gjelder spesielt datanettverksoperasjoner.

– Metodene er billige, effektive og i konstant utvikling, og angriperne finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte, sa Bjørnland.

Russland ble trukket fram som den største trusselen, men PST advarte også om Kina og Huawei. Den kinesiske IT-giganten har vært brukt som utstyrsleverandør både av Telia og Telenor.

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør. Det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet. Kinas etterretningslov pålegger for eksempel både private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det, sa PST-sjefen.