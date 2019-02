Aldri før har Rødt sett 6-tallet på en TV 2-gallup. Februarmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 viser hele 6,2 prosent.

– Den tydeligste motstanderen

Et valg i dag ville gitt partiet Rødt hele 11 representanter på Stortinget. Partiet går frem 1,6 prosentpoeng fra januar og setter ny rekord på den første målingen etter at Norge fikk flertallsregjering.

– Vi er den tydeligste motstanderen til regjeringens borgerlige politikk og setter norske interesser foran Brussel, i motsetning til hva Støre og Ap-ledelsen gjør, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til TV 2.

Også SV gjør det sterkt med 8,8 prosent, en like stor fremgang som Rødt. Partiet har ikke stått sterkere siden mai 2009. Samlet er de to fløypartiene på venstresiden dermed svært sterke.

– Vi skal inn i regjering for å påvirke politikken, ikke for å bli spist opp, men kan få til veldig mye om vi kommer over sperregrensen og får inn 11 på Stortinget. Da skal Jonas Gahr Støre få noe å bryne seg på som statsminister, sier Moxnes.

Mens fløypartiene på venstresiden går frem er de to partiene som går mest tilbake Arbeiderpartiet med 1,4 prosentpoeng og Senterpartiet med 1,6 til henholdsvis 25,5 og 10,4 prosent. De Grønne får 3,6 (+ 0,3).

Et valg i dag ville gitt klart flertall for regjeringsskifte, men Jonas Gahr Støre ville vært avhengig av enten Rødt eller De Grønne for å få regjeringsmakt.

Over sperregrensen igjen

Etter et halvår preget av intern strid og uro gikk KrF i januar inn i den borgerlige regjeringen. For første gang siden august i fjor havner partiet over sperregrensen med en oppslutning på 4,1 prosent (+ 1,1).

– Det er kjekt å se at det er tall som er litt bedre enn det har vært, sier Olaug Bollestad. Hun ble valgt som leder etter at Knut Arild Hareide trakk seg etter å ha tapt kampen om å få KrF til å bytte side.

OVER SPERREGRENSEN: KrF fikk tre statsråder da regjeringen ble utvidet. På den første målingen etter at de gikk inn i regjering havner partiet over sperregrensen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.

Bakgrunnstallene viser at flere tidligere KrF-velgere nå vender tilbake, mens færre sitter på gjerdet. Blant dem som har funnet seg nytt parti går de fleste til Høyre eller Senterpartiet.

– Det betyr at vi har fått noen av dem som har vært usikre til å se at det var viktig for oss å ta et valg, sier Bollestad.

Men regjeringskollega Venstre sliter tungt. Partiet får 2,5 prosent (- 1,1) etter et drøyt år som regjeringsparti. Høyre får 23,6 prosent (- 0,56) og Fremskrittspartiet 11,7 (- 0,3).

Samlet ville de fire regjeringspartiene dermed fått 72 mandater, langt unna de 85 som trengs for å skaffe flertall på Stortinget.

– Nå har vi nettopp for et par uker siden gått inn og sagt at vi vil være med i en flertallsregjering. Vi må jobbe jevnt og trutt og vise at vi bygge tillit over tid. Det er kjekt å få en enkeltmåling som dette, men vi har en stor jobb foran oss for å vise politikken fremover og det skal vi gjøre, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Andre partier og lister får 2,5 prosent (+ 0,5). Disse fordeler seg denne gang på Pensjonistpartiet, Liberalistene, Piratpartiet , NKP og Bompengepartiet.