Det viser den største norske klimarapporten som er laget for Svalbard.

Rapporten beskriver både historisk klimautvikling og framskrivninger for hvordan det sannsynligvis kommer til å bli framover, basert på klimamodeller brukt i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel.

Med fortsatt høye eller middels høye utslipp av drivhusgasser ventes gjennomsnittstemperaturen å stige mellom 7 og 10 grader fram mot år 2100.

– Det mest dramatiske er hastigheten ting forandrer seg med. Temperaturforandringene går så raskt at det kan ha dramatiske konsekvenser for dyreliv, for økosystem, hele det arktiske miljøet, sier Asgeir Sorteberg, forsker ved Bjerknessenteret til TV 2.

– Fullstendig endring i klimasystemet

Den årlige nedbøren ventes å øke med 45 til 65 prosent. Mer nedbør vil komme som regn i stedet for snø. Permafrost nær overflaten vil smelte, noe som vil føre til mer erosjon og sedimenttransport. Faren for jordras og snøskred vil øke.

– Dette er ekstrem oppvarming, som vil føre til en fullstendig endring i klimasystemet på Svalbard. Rapporten tegner et ganske pessimistisk bilde, sier Stephanie Mayer, forsker i NORCE og Bjerknessenteret i en kommentar til rapporten.

Hun er en av seks redaktører for rapporten og er en av nøkkelpersonene i Norsk klimaservicesenter.

– Uansett må vi huske at såpass dramatiske konsekvenser kan bli redusert dersom vi klarer å endre samfunnet til en økonomi med mindre utslipp av drivhusgasser og dersom alle land følger målene fra Parisavtalen, sier Mayer.

Har mistet to måneder vinter

Data fra 1971 til 2017 viser at det allerede har skjedd en oppvarming på 4,0 grader.

Om vinteren i samme periode er det observert en oppvarming på 7,3 grader.

– Vinteren varmes fire til fem ganger så mye som sommeren. Vi kan si at vi omtrent har mistet to måneder med vinter på Svalbard siden 1970-tallet. Dersom vi fortsetter utslippene som i dag, vil vi miste enda to måneder med vinter på Svalbard, sier Lars H. Smedsrud, professor i polar oseanografi ved UiB og Bjerknessenteret.

Mindre sjøis er en viktig årsak til at temperaturen stiger så raskt om vinteren. Sjøisen har har stor betydning for klimaet. For det første isolerer isen og hindrer varmeutveksling mellom havet og atmosfæren. For det andre reflekterer isen solinnstrålingen. Når sjøisen er borte, blir energien fra sola tatt opp av havet i stedet for at den blir reflektert. Dermed bidrar det til mer oppvarming.

Siden 1979 har sjøisdekket i Arktis gått tilbake 12 prosent per tiår. Det er ventet at sjøisen vil gå markant tilbake i det nordlige Barentshavet fram mot 2070.