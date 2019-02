Det ble mandag holdt fengslingsmøte for flere som er siktet for dobbeltdrapet på norske Maren Ueland og danske Louise Vesterager Jespersen i Marokko.

Blant dem som måtte møte i retten er de fire hovedmistenkte.

I tillegg møtte en 25 år gammel sveitsisk statsborger. Han er mistenkt for å ha rekruttert de fire, og fått dem til å utføre drapene.

Marokkansk politi ser på 25-åringen som en terrorcelle. I en beskrivelse fra anti-terrorenheten Central Bureau of Judicial Investogations (BCIJ) er 25-åringen mistenkt for å ha «lært personer, som har blitt arrestert i saken, å anvende ny teknologi til kommunikasjon og gitt dem skytetrening».

Mannen som mistenkes for å være en sentral bakmann i terrorangrepet har ifølge spanske El Mundo konvertert til Islam, og kaller seg nå Abdellah. Han skal ha rekruttert og indoktrinert marokkanske borgere, samt afrikanere, med formål om å gjennomføre teorrorhandlinger i Marokko.

– Hovedanklagen går ut på medvirkning til å danne en gruppe, og utføre et angrep. Det er i strid med marokkansk lovgivning å utdanne folk til terrorister, sier mannens advokat, Saad Sahli, til dansk TV 2.

25-åringen har både sveitsisk og spansk statsborgerskap.

Nekter for å ha noe med drapene å gjøre

Sahli sier at hans klient benekter alle forbindelser til de drapsmistenkte mennene.

– Han vil forklare seg i detalj om hvorfor han ikke har noe med de andre hovedpersonene i saken å gjøre. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men han tror på seg selv, sier Sahli.

Mannen er fra den lille sveitsiske byen Versoix, men bor i Geneve.

Ifølge El Mundo hadde han en ungdomstid preget av kriminalitet og rusmisbruk, før han konverterte.

Lederen for etterforskningen, Abdelhak Khiame, sier til det marokkanske nettstedet Medias24 at dobbeldrapet var inspirert av terrororganisasjonen IS. Det skal derimot ikke ha vært noen kontakt med terrorgruppen i Syria og Irak.

El Mundo skriver at politiet fant IS-propaganda i 25-åringens bolig. Spanske myndigheter skal være overbevist om at sveitseren har rekruttert sveitsiske og engelske statsborgere med marokkansk opphav, til å drepe på vegne av den Islamske stat.

Overvåket kvinnene før drapene

Norske Maren Ueland og danske Louise Vesterager Jespersen ble funnet drept i Atlas-fjellene utenfor den lille landsbyen Imlil den 17. desember i fjor.

De to venninnene hadde overnattet alene i et telt i det avsidesliggende fjellområdet. De ble funnet på morgenen av forbipasserende turister.

Mer enn 20 personer er nå siktet for drapene. De fire marokkanerne som omtales som hovedmistenkte er de politiet mener gjennomførte drapet.

Ifølge marokkansk politi overvåket de fire mennene Jespersen og Ueland i flere timer før de slo til.

I etterkant av drapene dukket det opp en video på sosiale medier av de fire hovedmistenkte, der de angivelig sverger troskap til IS.

I videoen sier de blant annet: «Vi har vært vitne til angrepene, tiden er inne for å slå tilbake med full styrke. Budskapet vårt er til tyranniet og deres etterretning. Vi har ikke glemt det. Vi har takket Gud og er klare til å slå til. Vi advarer dere, vi har forberedt et angrep. Vi sverger til Gud at vi skal ta hevn. Amen. (Nevner islams etterfølgere, Ibrahim, Abu Bhakar, historiske navn)».