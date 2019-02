Skuespilleren er nå død. Det bekrefter hans advokat overfor CNN.

Ifølge CBS rykket nødetater ut til skuespillerens hjem i Woodland hills i Los Angeles natt til søndag.

Han skal ha blitt funnet bevisstløs, og ambulansepersonell var ikke i stand til å få liv i ham. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

Han ble 52 år gammel.

St. John er mest kjent for rollen som Neil Winters i såpeserien The Young and the Restless. Ifølge nettsiden IMDB har han spilt inn hele 1680 episoder at serien siden 1991.

Kristoff St. John mottok Emmy-prisen for beste birolle i 2008. Foto: Matt Sayles

Ifølge CNN debuterte han på TV som 7-åring. Han har dukket opp i et titalls filmer og serier, blant annet «The Jamie Foxx Show», og «Martin», med den kjente komikeren Martin Lawrence.

I 2008 mottok han Daytime Emmy-prisen for beste birolle. Han ble nominert for den samme prisen i 1993, 1999, 2000, 2007 og 2015.

Han var tidligere gift med bokseren Mia St. John. Han etterlater seg to døtre.

​