Det sier politiinspektør Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt til TV 2.

Hun sier at det er en relasjon mellom Keshvari og den fornærmede personen og at pågripelsen skjedde i Keshvaris bolig natt til søndag.

– Hva kan du si om hvordan disse truslene ble fremsatt?

– Det er verbale trusler, har fornærmede forklart. Så er det omstendighetene rundt de truslene som er en del av etterforskningen framover nå, sier Bøch Høyer.

– Var det drapstrusler?

– Han er siktet for grove trusler med våpen, så det ligger i det at det er alvorlige trusler som han er siktet for.

– Hva kan du si om våpenet det ble truet med?

– Vi forsøker å avdekke om det har vært våpen inne i bildet. Det er en del av etterforskningen om det er det det dreier seg om eller om det har skjedd i det hele tatt.

Erkjenner ikke skyld

Det var VG som først omtalte saken. Ifølge avisen ble truslene fremsatt ved bruk av våpen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og ønsker ikke å kommentere saken utover det, sier forsvarer Bjørn Stordrange.

Den fornærmede i saken har fått oppnevnt Annette Rygg som bistandsadvokat.

– Min klient ønsker ikke at jeg kommenterer saken på nåværende tidspunkt, sier Rygg til TV 2.

Falske reiseregninger

TV 2 kjenner til at stortingsgruppen i Frp mandag ble informert om hendelsen.

Mazyar Keshvari er fast møtende vararepresentant for Siv Jensen siden 2013.

I oktober avslørte Aftenposten at Keshvari hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kunne dokumentere at han har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

Han hadde også levert krav på til sammen 116.000 kroner for reiser hvor lokale Frp-ledere eller andre kilder ifølge Aftenposten bestrider at han har vært på besøk.

GAMMEL KJENNING: Mazyar Keshvari har hatt verv i Frp siden Carl I. Hagens dager som partiformann. Hagen kaller saken trist. Foto: Petter Sørum-Johansen/TV 2

– Trist sak

​Frp-nestor Carl I. Hagen er vararepresentant for Frps Oslo-benk på Stortinget. Hagen sier til TV 2 at han er klar til å stille dersom Keshvari blir permittert fra sitt verv. Hagen sier saken er trist.

– Jeg har kjent Mazyar i mange, mange år, og han har gjort en utmerket jobb som tillitsvalgt og folkevalgt. Det var et sjokk det som skjedde i fjor. Dette er veldig trist at han nå er siktet for forbrytelser, sier Carl I. Hagen.

– Hvor ødeleggende er dette for partiet?

– Jeg håper det ikke er veldig skadelig. Alle mennesker kan bli feilbedømt og det er en veldig trist utvikling for en person som hadde alle muligheter. Men jeg tror ikke partiet som sådan - man kan ikke straffe et helt parti og en organisasjon fordi enkeltindivider gjør uakseptable ting.

– Er dette en personlig tragedie?

– Det er det i høyeste grad.