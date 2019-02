– Derfor er Solskjær feil mann

Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United til ni seire og én uavgjort på sine ti første kamper som vikarmanager på Old Trafford.

Solskjærs prestasjoner blir hyllet.

– For hver uke som går øker nordmannen sin legendestatus og sine muligheter til å bli United-manager på permanent basis. Hans arbeidsvilje og væremåte har gjort underverker for en spillergruppe som manglet glød og glede. Det er ingenting som tyder på at fremgangene skal stoppe nå, slår TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller fast i sin blogg om Ole Gunnar Solskjærs innsats som United-manager mandag.

– Jeg vet hva jeg snakker om

Den oppfatningen deler ikke Manchester Uniteds tidligere midtbanekriger Paul Ince.

IKKE IMPONERT: Paul Ince har ikke latt seg imponere over Solskjær. Foto: Andrew Yates

I sin spalte hos BBC forklarer Match of the Day-eksperten at han kunne gjort en like god jobb som det Solskjær gjør på Old Trafford for øyeblikket.

– Jeg er ikke en ekspert som aldri har vært manager i en klubb. Jeg har vært manager i Premier League og i alle de fire engelske divisjonene, så ingen kan si at jeg ikke vet hva jeg snakker om her, mener Ince, før han ramser opp hvorfor han ikke er særlig imponert over det Solskjær har vist som Manchester United-sjef.

– Når jeg sier at jeg kunne kommet inn og gjort en like god jobb som Solskjær, så sier jeg det ikke på grunn av manglende respekt for Ole. Det jeg mener at mange managere – meg selv, Mark Hughes eller Steve Bruce – kunne ha identifisert problemene på Old Trafford og endret arbeidsmiljøet på en positiv måte. Det handler ikke bare om å bringe gleden tilbake, men man må starte med å gi spillerne mer frihet og bruke dem i de riktige posisjonene, konkluderer han.

Ince, som spilte for Manchester United fra 1989 til 1995 og vant både Premier League, FA-cupen og cupvinnercupen med klubben, fortsetter:

– Med tanke på resultatene så har Manchester United tatt nye skritt under Solskjær. Men selv den forbedringen betyr ikke at han er den rette til å få jobben permanent i sommer. Jeg har ikke noe imot Ole, men ser du på klubber som har tatt lignende grep og gitt vikarmanageren jobben permanent, så har ingen av dem vært der lenge. Roberto Di Matteo i Chelsea er et godt eksempel på det, det samme er Craig Shakespeare i Leicester. Di Matteo ble ansatt som vikarmanager i 2012, vant Champions League og FA-cupen i mai, ble ansatt permanent i juni, og fikk sparken i november. Det samme kan skje med Solskjær. Uansett hva han skulle oppnå denne sesongen, så vil ikke det si at han er rett mann til å ta klubben fremover neste sesong, oppsummerer han.