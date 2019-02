I forbindelse med utbedring av fylkesvei 723 i Revsnes kommune i Trøndelag, skulle Statens vegvesen søndag gjøre sprengningsarbeid.

Geir Otto Krogstad (58) bor like ved, og bestemte seg for å dra for å fange øyeblikket på film.

– Jeg hørte at de skulle sprenge bort hele stykket og tenkte det kunne bli interessant, sier han til TV 2 og legger til:

– Jeg bor rundt femti meter unna, så jeg tok med meg telefonen bort for å filme. Og så skjedde det jeg trodde kunne komme til å skje.

For da sprengladningen gikk av og grunnen raste i vannet, skapte det en kjempebølge som kom over fjorden mot den siden der Krogstad og flere andre befant seg.

Det gikk fint med dem, verre var det med en brygge, et naust og flere båter som lå i strandlinjen.

Skal ordne opp

Inge Wold eier bryggen som fikk hard medfart som følge av sprengingen. Han filmet selv hendelsen, men fra en annen vinkel enn Krogstad. Dermed så han ikke at bølgen traff hans egen eiendom.

– Jeg fikk en telefon rett etterpå, der jeg fikk vite at jeg nok måtte se på brygga mi, sier han til TV 2.

Det lille bygget som videoen viser bli skylt på sjøen, brukte Wold til å oppbevare verktøy. Han forteller at han ikke er spesielt opprørt over at bølgen gjorde skade på eiendommen hans.

Statens vegvesen har sagt at de skal ordne opp, og det stoler han på.

Fikk beskjed

Geir Otto Krogstad forteller at det på forhånd var tatt høyde for at det kunne bli ødeleggelser som følge av sprengingen.

– De hadde fått beskjed om å ta bort alt av verdier, så det var ikke uventet, sier han.

Selv eier han ikke noe av det som ble ødelagt søndag, men forteller at de fikk beskjed om å ta sikkerhetshensyn.

– Vi fikk for eksempel beskjed om at vi ikke kunne stå på innsiden av et vindu for sikkerhets skyld, men det gikk fint.