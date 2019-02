Utviklingsminister Ulstein uttalte søndag at det aldri vil være aktuelt å bruke utviklingspolitikken til «å få noe tilbake».

​– Det er slik at utviklingspolitikken aldri er slik at vi skal bruke den for å få noe tilbake. Det er ikke egeninteressene våre som skal styre når vi skal innrette den, sa utviklingsminister Ulstein til TV 2.

Den nyutnevnte statsråden har fått kraftige reaksjoner fra regjeringskollega Frp. Spesielt innvandringspolitisk talsmann i partiet, Jon Helgheim, har refset Ulsteins utspill. Helgheim var fredag strålende fornøyd med dette punktet i regjernigserklæringen.

«Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere».

Han mener punktet åpner for nettopp at bistand brukes som et virkemiddel for å få til flere returavtaler.

– At man ikke skal forvente noe tilbake er naivt. Nå har vi endelig fått det med i regjeringsplattformen at vi skal bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken. Bistand har mye å si for mottakerlandet og dette vil gi Norge en posisjon for å få på plass til returavtaler, sa Helgheim til TV 2.

Skal brukes som pressmiddel

Justisminister, og Frp-politiker, Tor Mikkel Wara er ikke i tvil om hvordan han mener bistandspunktet skal tolkes når TV 2 møter ham mandag,

– Jeg legger bare til grunn at regjeringsplattformen skal følges opp. Hvordan det konkret skal skje, må diskuteres i regjeringen, sier justisministeren til TV 2.

– Betyr det at regjeringen skal bruke bistand som pressmiddel for å få på plass returavtaler?

– Vi skal bruke bistand som et virkemiddel for å få flere returavtaler. Hvordan vi helt konkret vil gjøre det, må vi komme tilbake til.

– Men er det nødvendig?

– Vi ønsker flere returavtaler. Det er ikke sånn at mennesker som ikke har krav på beskyttelse, skal bli værende i Norge. De ønsker vi å returnere. Da er det veldig viktig at land er villige til å ta imot sine egne borgere, og det er det vi ønsker å få til.

Vil gå i dialog

Selv om frontene mellom de to regjeringspartiene er svært steile, er Wara trygg på at han og Ulstein vil ha samtaler om bistandsstriden den nærmeste tiden.

– Vil du snakke med utviklingsministeren og be ham følge regjeringens politikk?

– I regjeringen så har vi stadige diskusjoner og rapporteringer på den politiske plattformen, og det regner jeg med vil bli fulgt opp gjennom de helt ordinære prosessene i regjeringen.

– Men vil du selv kontakte utviklingsministeren?

– Jeg snakker med utviklingsministeren flere ganger i uka, og dette er en av de tingene som ligger som en helt vanlig politikkoppfølging og -utforming, sier Wara.