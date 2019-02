Kreftsyke Hanne fikk beskjed om å få i seg mer næring – så fikk hun servert dette på sykehuset

Hun understreker at hun kun har erfaring med avdelingen hun selv ligger på.

– Serverer næringsrik mat

Avdelingssjef for sykehusservice Sykehuset Østfold, Lars Phil, skriver i en e-post til TV 2 at de serverer god og næringsrik mat til sine pasienter.

– Vi får mange positive tilbakemeldinger på pasientmaten, og kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen. Feil kan skje, og i dette tilfellet er det ikke servert i tråd med våre retningslinjer, skriver Phil.

Han skriver i tillegg at sykehuset har ferskt brød seks dager i uken, og at varmmat serveres god og varm.

Når det gjelder fruktproblemet, mener han frukt er tilgjengelig. De kan derimot ikke garantere at det er der døgnet rundt.

– Pleiepersonalet registrerer behov for spesialkost eller ønskekost i kjøkkensystemet vårt som kjøkkenpersonalet sjekker før hvert måltid. Avvik forekommer, sier Phil.

Egen kafé

På sykehuset er det en egen kafé som serverer mat til de ansatte, i tillegg til en kiosk i første etasje.

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold bekrefter at de ansatte spiser annen mat enn pasientene.

– Vi ansatte får ikke mat, men kan kjøpe det i kafeen. Der selges den samme maten til pasienter, besøkende og ansatte, skriver Hødal i en e-post til TV 2.

Han legger til at kafeen har et eget kjøkken, men at det ofte er de samme matrettene som går igjen på menyen i kafeen og på sengepostene.

– Helt vanlig sunn norsk mat, sier han.