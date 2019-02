Ifølge flere amerikanske medier skal komiker Pete Davidson (25) ha en pågående flørt med 20 år eldre Beckinsale.

Etter at de ankom Golden Globe sammen i januar, har ryktene svirret omkring det angivelige paret.

Lørdag 2. februar ble Beckinsale og Davidson observert hånd i hånd etter sistnevntes standup-show i Los Angeles.

Ifølge Cosmopolitan kjørte de deretter sammen i en bil som stoppet utenfor til 25-åringens hotell.

Forlovet med Ariana Grande

Det er tre måneder siden Davidson ble singel da nyheten om bruddet med Ariana Grande (25) ble kjent.

Superstjernene bekreftet romansen i mai 2018, men kun fem måneder senere tok forholdet en ny, brå vending.

Beckinsale og Davidson avbildet hånd i hånd 2. februar. Foto: Backgrid USA

Etter å ha rukket både å forlove seg og tatovere kjærlighetserklæringer på kroppene til hverandre, kom bruddet som et sjokk på fansen.

Kort tid etter avslørte kilder nær paret hvorfor forholdet tok slutt.

– Han er veldig lei seg for at det ble slutt. Pete Davidson ønsker kun det beste for Ariana, men forholdet deres ble veldig komplisert etter at Grande sin eks, Mac Miller, døde i september, sa en anonym kilde til US Weekly.

Det var den 7. september at nyheten om Mac Millers bortgang ble offentliggjort.

​26-åringen ble funnet død i sitt eget hjem i San Fernando Valley i California etter å ha tatt en overdose på kokain, alkohol og Fentanyl.

Tok dødsfallet tungt

Ariana Grande, som var sammen med Miller i to år, tok dødsfallet svært tungt. Dette bekreftet hun i et Instagram-innlegg:

«Jeg er så lei meg for at jeg ikke kunne fikse, eller ta vekk smerten din. Jeg ville virkelig det. Den snilleste, søteste sjelen med demoner han aldri fortjente».

«Jeg kan ikke tro at du ikke er med oss lenger. Du var min beste venn så lenge. Over noe annet.»

Etter Millers borgang valgte Grande å stenge kommentarfeltet sitt på Instagram, etter hatmeldinger om at hun har skylden for ekskjærestens død.

