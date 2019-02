– Her er det opplagte sikkerhetsutfordringer

– Norsk helsevesen virker ikke uten internett. Der er vi allerede i dag, og det vil bare forsterkes, sier han.

Hans Christian Pretorius er leder for cybersikkerhet i KPMG. Foto: KPMG

Når det gjelder utstyr som brukes i omsorgsboliger og hjemme, forteller Pretorius at det finnes en annen utfordring.

– En svakhet i mange IoT-løsninger, er at de ikke lar seg oppgradere, sier han.

IoT står for «Internet of Things» og er en betegnelse for gjenstander med elektroniske løsninger som gjør dem i stand til å koble seg til hverandre og utveksle informasjon.

– Der er koden brent fast i en brikke, i motsetning til i en datamaskin. Finner man en feil i en slik kode får man ikke endret den, og da forblir enheten sårbar, sier han

Med andre ord; finner man et sikkerhetshull i et slikt hjelpemiddel, får man ikke fjernet det.

– Er det det i dag?

– Usikker. Med tanke på IoT-markedet, er det et stort problem at man ikke tilbyr oppdatering.

Jens Branebjerg viser hvordan søvnrytmen til personer med demens registreres i et skjema. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

​Nyttig assistanse

Pretorius understreker at det definitivt er mulig å digitalisere norsk helsevesen på en trygg måte og at teknologien har svært mange positive sider. Den skal, slik selen Paro gjør, hjelpe de som trenger assistanse i hverdagen.

Det kan dreie seg om hjelp til rett medisinering, aktivisering, eller oppfølging av personer med demens. Noe som kan brukes til sistnevnte, viser Jens Branebjerg frem.

Han har utviklet en automatisk døgnrytmesensor. I motsetning til Paro, som nærmest er en veteran innen velferdsteknologi, er denne helt ny og introduseres i Norge i disse dager.

– En sender måler om man ligger nede, er oppreist eller går, sier han og viser hvordan aktiviteten registreres i et skjema.

– Er det noen utfordringer med å bruke slik velferds- og helseteknologi?

– Det er alltid etiske problemstillinger når man bruker elektronikk, men dette er ikke direkte overvåkning hvor man går inn og avbryter aktiviteten deres. Man bruker det til utredning. Ut fra om de sover godt kan man for eksempel se om de får rett medisin eller om det må justeres, om aktiviteten må justeres og liknende, forklarer Branebjerg. ​​

Hovedfokus

Statssekretær Anne Bramo forteller at det jobbes kontinuerlig for å sikre trygghet i forbindelse med helse- og velferdsteknologi.

– Det er et av hovedfokusene som ligger i regjeringen i forhold til alt arbeid som ligger i digitalisering og velferdsteknologiske løsninger. Og så er det hele tiden balanseganger i forhold til at de teknologiske løsningene har en hensikt til å skulle hjelpe, men samtidig må vi sikre at data ikke kommer på avveie, sier hun.

– To deler av politikken møtes i digitalisering og helse og omsorg, hvordan skal man sikre at det fungerer på en god måte?

Anne Bramo (Frp) mener man må skape en kultur for å sikre trygg velferdsteknologi. Foto: Silje Lunde Krosby / TV 2

– Jeg tenker at teknologien skal hjelpe til med å understøtte helse- og omsorgstjenestene, det skal ikke være en erstatning. Vi har teknologiske muligheter nå, vi kommer til å ha utfordringer med å skaffe arbeidskraft og vi kommer til å måtte tenke på en annen måte fremover. Men dette skal supplere hverandre og det skal gjøre hverdagen enklere for de som har behov for hjelpemidler, sier Bramo og legger til:

– Vi vil dit at mennesker får lov til å leve frie og uavhengige liv. Det er sånn vi har levd et helt liv inntil vi får en funksjonssvikt eller alderdommen innhenter oss. Frie og uavhengige liv er hovedmålet.