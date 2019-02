Relasjon til ektepar kan ha utløst fabrikkert kidnapping

Ungareren ble i ettermiddag varetektsfengslet for fire uker i Romsdal tingrett i Molde. Han er siktet for grov uriktig anklage etter at han diktet opp sin egen kidnappingshistorie og prøvde å påføre et ektepar i Molde straffeansvar i det som fortsatt er en svært mystisk sak.

– Retten finner at siktede har en reell mulighet til og mest sannsynlig vil benytte muligheten til å forspille bevis i saken, skriver tingretten i begrunnelsen for å fengsle mannen i fire uker.

Bekrefter relasjon

Den nå 38 år gamle ungareren har vært avhørt av politiet i helga, men skal etter det TV 2 kjenner til ikke ha ønsket å fortelle i detalj om relasjonen han har til ektepartet som fortsatt er siktet i saken. Han nekter også straffskyld etter den alvorlige siktelsen.

Men i fengslingskjennelsen fra Romdal tingrett går det frem at det er en relasjon mellom ungareren og inn mot en annen person, trolig inn mot ekteparet som i fjor sommer ble siktet for å ha kidnappet ungareren.

– Retten viser til at det foreligger sterk grad av mistanke mot siktede for å ha begått handlingen som nevnt i siktelsen, og han kan forvente en lengre fengselsstraffom han blir domfelt i saken.

Kidnappingssaken tok en dramatisk vending da ungareren plutselig dukket opp i Frankrike. Da ble han siktet for å ha fabrikert sin egen forsvinning. Han har sittet sju måneder i varetekt i Frankrike før han ble utlevert i helga. Mannen skal ha forklart i avhør med politiet i Molde at han ikke prøvde å rømme fra politiet for å unndra seg straff, men det er ikke kjent hvorfor han reiste fra Norge.

Ikke snakkesalig

Denne etterhvert så merkelige historie startet i slutten av juni i fjor sommer. Da ungareren ikke møtte på jobb, ble han meldt savnet av sin arbeidsgiver. Politiet iverksatte en omfattende etterforskning og det siste livstegnet til ungareren var utenfor en minibank i Storgata i Molde der han tok ut penger. Blant annet ble et tjern i nærheten av mannens bolig tømt i et forsøk på å finne ham. Et ektepar ble da varetektsfengslet, siktet for å stå bak kidnappingen.

Politiet er fortsatt svært tilbakeholde med opplysninger om dennne høyst spesielle saken. Etter det TV 2 år opplyst skal en av årsakene til at den siktede ungareren er tilbakeholden med å brette ut hele sakens historie i avhør, er at den vil fremstå som svært uheldig for andre personer.

Etter det TV 2 kjenner til er det relasjonen til det siktede ekteparet som her står sentralt i politiets etterforskning. Den siktede ungareren skal ha hatt en forbindelse inn mot ekteparet, og politiets teori er at det skal være en privat relasjon her som skal ha utløst det fabrikerte kidnappingsdramaet.