– Hvordan blir det å miste Aksel fra laget?

Spørsmålet kommer fra en britisk journalist i et fullstappet presserom på Copperhill Mountain Lodge i Åre.

– Det føles greit nå, men vi får se hvordan det blir når vi går løs på en ny sesong, svarer Jansrud vemodig.

– «The show must go on»

Det norske fartslaget i alpint er på plass i VM-byen Åre - tolv år etter at Aksel Lund Svindal tok sine to første VM-gull i den svenske fjellbyen.

For to uker siden droppet 36-åringen å kjøre Kitzbühel av hensyn til sitt trøblete kne. Han annonserte samtidig at rennene i Åre blir hans to siste i karrieren.

– «The show must go on». Det er litt spesielt akkurat nå, men jeg husker da jeg vant i Åre i 2007, samme året som Kjetil André Aamodt la opp. Da var det ingen som snakket om Aamodt lenger. De bak meg kommer til å levere varene framover, reflekterer Aksel Lund Svindal og kikker på lagkompisene langs pressebordet.

Hylles av verdens beste

Marcel Hirscher. Foto: Leonhard Foeger

Allerede før mesterskapet er i gang, står alpintkollegene i kø for å takke av Lund Svindal.

Blant dem verdens beste alpinist de siste syv sesongene:

– Jeg må bare få takke deg, Aksel, for alt du har lært meg. Det er ikke til å tro at du, på tross av all suksessen din, har klart å forbli en gentleman, sier Marcel Hirscher til TV 2.​

– Hvordan er det å bli kalt en læremester av Hirscher?

– Så kult! Han er jo «the man», smiler Lund Svindal når han får se klippet med østerrikerens hilsen, og legger til:

– Vi har hatt noen skikkelige dueller. Han snakker ikke så mye om skikjøring her, men hvordan man skal oppføre seg, rett og slett. For det går en kule varmt av og til.

Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og co VM-starter med super-G onsdag 6. februar.