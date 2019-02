Liverpool bekrefter at Joe Gomez må opereres etter skaden han pådro seg mot Burnley 5. desember.

Jürgen Klopp føler med Gomez.

– Det er et tilbakeslag for gutten og for oss. Før skaden var han i fantastisk slag, sier Klopp.

– Han er for verdifull til at vi kan ta noen risiko, fortsetter Klopp.

Siden skaden i desember har Gomez jobbet hardt for å komme tilbake i trening.

– Hans innstilling under opptreningen har vært fantastisk, men skadet har ikke blitt leget som vi ønsket. Derfor gjør vi dette inngrepet, sier Klopp.

Gomez pådro seg et beinbrudd da han ble taklet inn i reklameskiltene mot Burnley.

Liverpool ønsker ikke å spekulere i hvor lang tid det tar før Gomez er tilbake på banen.